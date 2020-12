Cyberpunk 2077 na 13 milijuna prodanih primjeraka

Objavljen prije manje od dva tjedna, Cyberpunk 2077 je, unatoč svim preprekama s kojima se suočio i koje ga i dalje tlače, do sada prodan u preko 13 milijuna primjeraka. Same predbilježbe činile su gotovo osam milijuna kopija, a kako netko ne bi odmah skočio s pitanjem "a što je sa zahtjevima za povratom, ha?", developeri u istom izvješću navode kako je spomenutih 13 milja brojka obračunata nakon vraćanja sredstava nezadovoljnicima. Prisjetimo se, u najavama je već bilo jasno da Cyberpunk 2077 nesumnjivo ulazi u kategoriju ovogodišnjih hitova, no nakon prvih kritika uslijedilo je lagano hlađenje usijanih glava. Uz gomilu tehničkih problema koje smo, poučeni iskustvom ranijih projekata poput primjerice The Witchera 3 kojeg bugovi nisu zaobišli, blago rečeno i očekivali, igra je povučena s PSN-a do daljnjeg uz povrat novca kojeg Sony garantira svim kupcima.

Nadalje, sami developeri su se na neki način pobunili zbog nerealne odluke glavešina da igru objave prema rasporedu u stanju kakvom jest, bez obzira što bi najpametniji potez bila odgoda i dodatno poliranje od kakvih par mjeseci. Kao da i to nije dovoljno, određeni investitori su najavili moguće tužbe zbog svjesnog zavaravanja, kako njih samih, tako i potencijalnih kupaca u svrhu stjecanja dobiti, što je očito borba koja CD Projektu tek predstoji. Kako god bilo, Cyberpunk 2077 bez obzira na nedaće i dalje ostvaruje odličnu prodaju, a kako smo ga mi u redakciji doživjeli, najbolje da provjerite iz prve ruke u opisu kojeg potpisuje kolegica Mateja.