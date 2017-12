Destiny 2 od danas moguće besplatno isprobati

Destiny 2, znanstveno-fantastična multiplayer pucačina iza koje stoji razvoji tim Bungie koji je poznat po serijalu Halo, pojavio se najprije za PlayStation 4 i Xbox One početkom rujna ove godine. Zatim su prije mjesec dana PC igrači dobili priliku vidjeti što ovaj svijet točno pruža, budući da je prva igra bila konzolaška ekskluziva.

Sada to mogu napraviti svi koji imaju računalo, PlayStation 4 ili Xbox One i koji do sada nisu još kupili igru jer je Activision izdao "free trial" verziju. Ova verzija igre sastoji se od dvije misije u kampanji koje se odvijaju u područjima European Dead Zone i Titan, nudi mogućnost istraživanja tih lokacija i igranja "avantura" te isprobavanja kompetitivnog multiplayera putem Crucible's Quickplayja. Ovisno o tome što vam odgovara, ovu verziju Destinyja 2 možete igrati sami, sklepati Fireteam ili pridružiti se nekom klanu. Svojeg lika možete dignuti do levela sedam, a sve što ste napravili bit će vam spremljeno ako kupite punu verziju.

Za preuzimanje ove svojevrsne demo verzije igre na PC-u morate preuzeti Battle.net i imati korisnički račun, dok na konzolama jednostavno pretražite odgovarajuće trgovine.

Iako se uz drame u igraćem svijetu u posljednje vrijeme uglavnom veže ime EA, Activision i Bungie su također uspjeli nedavno podignuti prašinu. Krajem prošlog tjedna jedan je igrač na Redditu objavio rezultate svojeg temeljitog istraživanja problema s dobivanjem XP-a kojeg je ukratko opisao ovako:

"Ako XP prikupljate sporo, ono što vam igra prikazuje je točno. Ako igrate normalno, igra vam ne registrira dio XP-a (približno 50%). Ako želite XP što brže skupiti igra većinu neće registrirati (za vrijeme testiranja uspio sam izgubiti približno 95% XP-a tijekom događaja u kojem se neprijatelji bore jedni protiv drugih)".

Graf koji prikazuje koliko XP-a mislite da dobivate (narančasto), zapravo dobivate (plavo) i koliko gubite (žuto)

To je naravno značilo da će igraća zajednica biti jako nezadovoljna, pa je Bungie morao odgovoriti za vrijeme vikenda u SAD-u kada je neslužbeni praznik i zatišje u igraćem svijetu. Naravno, priznali su grešku i rekli kako su taj problematični sustav odmah deaktivirali. Nažalost, osim što su to deaktivirali, nisu napomenuli da su uz to udvostručili količinu XP-a koja vam treba za leveliranje - umjesto dotadašnjih 80 tisuća, na 160 tisuća.

Igrači su to veoma brzo otkrili i situacija je postala još malo gora. Ovog bi tjedna Bungie trebao pojasniti što će nadogradnja u prosincu donijeti i odgovoriti na pitanja koja igraća zajednica ima. Možda će se nakon toga strasti smiriti malo, no uz sve to oni koji su kupili Destiny 2 čim je izašao ili odradili predbilježbe nezadovoljni su time što se samo mjesec i nešto sitno dana nakon izlaska igre ona prodavala već po 50 posto nižoj cijeni, a sada je još i uz to izašla i besplatna verzija.

Destiny 2 je pokupio odlične ocjene i poboljšao je neke stvari u odnosu na original, no mnogi ipak smatraju kako se igra komotno mogla zvati Destiny 1.5 ili jednostavno izdati kao velika ekspanzija za originalnu igru. Kako bilo, ako ste čekali priliku za isprobati igru, a htjeli ste povoljniju cijenu ili samo želite vidjeti zašto je popularna sada vam je prava prilika. Ako vam se svidi ono što ona pruža, sljedećeg tjedna izlazi prva ekspanzija imena Curse of Osiris.