Arc Raiders neće imati službene PvP ljestvice jer autori ne žele poticati takav način igranja

Iako je ekipa Embarka vodila razgovore o mogućim nadogradnjama PvP-a u Arc Raidersu, zaključili su da je bolje ne stavljati veći naglasak na agresivnost među igračima

Damir Radešić srijeda, 7. siječnja 2026. u 12:53

Arc Raidersi su nesumnjivo jedna od značajnijih prošlogodišnjih igara koja okuplja veliku zajednicu, a developeri je održavaju na okupu redovitim nadogradnjama. Igrači svojim povratnim informacijama usmjeravaju daljnji razvoj, a mnoge od njih odnose se na potencijalno uvrštavanje službenih PvP ljestvica.

U nedavnom intervjuu za GamesBeat, šef Embark Studiosa Patrick Söderlund izjavio je kako su u nekoliko navrata vodili razgovore o toj mogućnosti, kao i o dodatnim PvP mehanikama i načinima mjerenja uspješnosti, no u konačnici su od toga odustali jer bi to stavilo preveliki naglasak na takav tip igrivosti.

Ističe kako čar ove igre leži u činjenici da ne postoje nikakve ljestvice uspješnosti u PvP-u te da ona nije kompetitivna. „Ovo nije igra o pucanju u druge igrače. Možete to raditi ako želite, ali karakter ove igre nikad nije bio u tome da uđete i pucate po ostalima“, kaže Söderlund.

U istom intervjuu osvrnuo se i na činjenicu da su Arc Raidersi izvorno trebali biti free-to-play igra, no nakon što su vidjeli uspjeh Helldiversa 2, zaključili su kako je to smjer kojim trebaju krenuti. Prema njegovim riječima, s obzirom na to da igra nema kampanju, puna cijena bi za mnoge bila uvredljiva, pa su zaključili da bi 40 eura/dolara bilo sasvim dovoljno da igrači imaju osjećaj kako dobivaju odgovarajuću vrijednost za svoj novac. Očito su dobro prosudili, što dokazuje i podatak da igra često bilježi preko 400.000 istovremenih igrača prema portalu SteamDB.



