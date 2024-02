Developeri Enshroudeda rade na poboljšanjima prema prijedlozima igrača

Krajem siječnja dobili smo priliku zaigrati Enshrouded i premda je vidljivo da u igri mnogo toga nedostaje, riječ je o RPG-u s elementima survivala čiji smo dosadašnji sadržaj nakon tridesetak sati u potpunosti pregazili. Kako smo ga doživjeli, imat ćete priliku pročitati u nadolazećem broju, a da je ekipa Keen Gamesa pogodila ukus većine, svjedoči i nedavna objava o dva milijuna igrača koliko je do sada zaigralo ovaj nedovršeni proizvod. Usporedo sa zahvalama prema zajednici i podršci koju im pružaju, developeri su najavili i novu zakrpu kojom će ispraviti neke tehničke probleme, a kažu i kako rade na prvoj nadogradnji sadržaja o kojima će uskoro objaviti detalje, što dakako toplo pozdravljamo i jedva čekamo.

Zanimljivost vezana uz Enshrouded jest i činjenica da su čak i prije ulaska u early access, autori otvorili stranice na kojima je zajednica davala svoje prijedloge glede elemenata koji bi po njihovom mišljenju trebali biti dodani ili bi postojeći trebali biti dorađeni. Doduše, od nedavno više nije moguće davati prijedloge, što je i potpuno logično jer ih je do sada preko 2.600, no i dalje možete glasovati za one koje smatrate poželjnima. Ne iznenađuje da je najviše glasova do sada prikupilo traženje napretka vezanog uz likove umjesto dosadašnjeg serverskog modela prema kojem zadaci i vezane nagrade koje pokupi jedan igrač, postaju nedostupni ostalima na serveru, što je urodilo plodom, obzirom da su se developeri očitovali i planiraju ovu veliku promjenu.

Među traženijim mogućnostima su i izmjenjivi vremenski uvjeti, dodavanje životinjskih farmi, organizirani napadi NPC-a na baze igrača, lutajući bossevi, automatsko sakupljanje predmeta, biranje težine i tako redom. U svakom slučaju, odličan primjer kvalitetne suradnje developera i igrača.