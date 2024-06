Enshrouded dobio novu nadogradnju koja uključuje i tražene izmjene glede grupnog napretka

Survival Enshrouded svako malo dobiva nove sadržaje, a svježi pod nazivom Melodies of the Mire donose novog NPC-a, novo područje, kao i poboljšanja koja su igrači tražili od prvog dana

Survival RPG Enshrouded je početkom godine krenuo u program ranog pristupa na Steamu i premda je bilo vidljivo da na njemu ima još dosta posla, potpuno nas je očarao brojnim elementima i mehanikama igrivosti. Kako i dolikuje, ekipa Keen Gamesa koja ga potpisuje, svako malo izbacuje manje i veće nadogradnje, a jučer je puštena nova pod nazivom Melodies of the Mire. Spomenuta donosi novo područje Blackmire namijenjeno igračima od 13. do 15. stupnja napretka, pa će oni koji su debelo iznad toga, za najbolje iskustvo i izazove ipak trebati resetirati iskustvene bodove i navući prikladnu opremu.

Blackmire je sastavljen od brojnih litica s kojih ćemo se bacati u ponore u kojima vreba smrtonosna magla koja osim novih protivnika krije i opasnu močvaru koja će neoprezne avanturiste doslovce progutati. Prema opisu, u igri se pojavio i novi NPC kojeg valja spasiti, odnosno otključati, a isti će nas podučiti izradi instrumenata poput frule i harfe s kojima ćemo se opuštati uz logorsku vatru i pritom zaraditi određene bonuse. Igrači kojima je estetski ugođaj važan će pozdraviti mogućnost primjene uzoraka opreme koju smo ranije pronašli ili izradili na novu imovinu, čime će dodatno prilagoditi izgled svojih junaka.

Kako smo svojevremeno pisali, developeri su netom nakon izlaska Enshroudeda otvorili stranice na kojima su igrači mogli davati prijedloge i glasovati za poboljšanja na kojima valja poraditi, a među istima je posebno iskočilo pitanje serverskog napretka. Naime, ukoliko je igrač na serveru dovršio neke sporedne zadatke, spomenuti bi ostalima automatski postali nedostupni što nije bilo od presudne važnosti za napredak, ali su time ostali zakinuti za vrijedne nagrade. Nadogradnja Melodies of the Mire to napokon ispravlja, pa će svi sporedni zadaci biti dostupnim svim junacima bez obzira je li ih tko ranije obavio, te će moći pokupiti nagrade i dobiti kvačicu u dnevnicima da su sve "očistili". Cjelovit spisak promjena i poboljšanja koje ovaj update donosi potražite na stranicama Steama.