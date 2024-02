Developeri Nightingalea obećavaju ubrzane radove na "offline" načinu igranja za solo igrače

Nightingale je novi naslov koji je prije par dana ušao u program early accessa na Steamu, a autori ga opisuju kao survival PvE otvorenog svijeta kojeg igrači mogu igrati solo ili kooperativno s prijateljima. Dok većina igrača hvali viktorijansko steampunk okruženje i fantastične svjetove i čudovišta s blagim Lovecraftovskim ugođajem, mnogo toga treba doraditi, što od jedne igre koja je u razvojnoj inačici i očekujemo. Na kraju krajeva, early access i postoji kako bi igrači developerima dali do znanja što u igri ne valja, a u slučaju Nightingalea je to, među ostalim zamjerkama, nužna povezanost sa serverima.

Doduše, to možda ne bi bio problem da isti rade kako treba, no opet imamo situaciju kada taj dio igre nije pripremljen kako treba, pa dolazi do čestih diskonekcija i gubitka napretka, što posebno iritira one igrače koji žele igrati sami i polako istraživati svaki kutak igre. Nakon brojnih prigovora upravo takvih, oglasili su se i developeri koji kažu kako im je od samog starta bila namjera kreirati povezanu seriju svjetova s podrškom za kooperativno igranje, dok im je offline igranje kao opcija ispalo iz planova.

Svoje obraćanje javnosti ekipa Inflexion Gamesa nastavlja riječima: "Gledamo li tu odluku, pogrešno smo procijenili kakvo iskustvo neki od vas žele iskusiti. Trenutno nam je na vrhu prioriteta razvoj offline načina igranja kojeg planiramo objaviti čim to bude moguće". Koliko će to trajati i na koji će način biti izvedeno, nije poznato, no obzirom da je Nightingale u prodaji tek tri dana, izgledno je da je pred njim još jako dugi razvojni put u kojem će doći do raznih prepravki i izmjena.