D.I.C.E. Awards proglasio Hades za "Igru godine"

Objavljeni pobjednici 24. po redu D.I.C.E. Awardsa među kojima je najviše nagrada pokupio Hades, uključujući i onu najprestižniju, Game of the Year

Svake godine u veljači gamerska zajednica s nestrpljenjem prati dodjelu D.I.C.E. Awardsa ("Design Innovate Communicate Entertain"), jednog od najznačajnijih izbora u svijetu igraće industrije. Dok je proteklih godina taj događaj imao fizička izdanja tijekom sajma u organizaciji Academy of Interactive Arts & Sciences u Las Vegasu, ova je godina po svemu specifična, ne moramo navoditi zbog čega, pa je tako dodjela nagrada bila virtualna i održala se nešto kasnije. Kako god bilo, pobjednici su proglašeni, a najviše nagrada je pripalo Hadesu kojeg je nahvalila i naša Mateja.

Hades je osim najvećeg priznanja za "Igru godine", iznjedrio kao pobjednik i u kategorijama za najbolju akcijsku igru godine, te iznimna ostvarenja za neovisnu igru, dizajn i razvoj. Solidan broj nagrada pokupile su i PlayStation ekskluzive, pa je tako Ghost of Tsushima dobio njih čak četiri, The Last of Us Part 2 dvije, dok po jednu kući odnose Dreams i Spider-Man: Miles Morales. Microsoft Flight Simulator je sasvim očekivano dobio priznanje kao najbolja steategija/simulacija, dok je na području virtualne stvarnosti briljirao Half-Life: Alyx. U nastavku slijedi popis nagrada i nagrađenih, kao i video zapis ove ceremonije "uživo", ako to tako uopće možemo nazvati.

Game of the Year: Hades

Outstanding Achievement in Game Direction: Hades

Outstanding Achievement in Game Design: Hades

Action Game of the Year: Hades

Adventure Game of the Year: Ghost of Tsushima

Family Game of the Year: Animal Crossing: New Horizons

Fighting Game of the Year: Mortal Kombat 11 Ultimate

Racing Game of the Year: Mario Kart Live: Home Circuit

Role-Playing Game of the Year: Final Fantasy VII Remake

Sports Game of the Year: Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Strategy/Simulation Game of the Year: Microsoft Flight Simulator

Immersive Reality Game of the Year: Half-Life: Alyx

Mobile Game of the Year: Legends of Runeterra

Online Game of the Year: Fall Guys: Ultimate Knockout

Outstanding Achievement in Animation: The Last of Us Part II

Outstanding Achievement in Art Direction: Ghost of Tsushima

Outstanding Achievement in Character: Miles, Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Outstanding Achievement in Original Music Composition: Ghost of Tsushima

Outstanding Achievement in Audio Design: Ghost of Tsushima

Outstanding Achievement in Story: The Last of Us Part II

Outstanding Technical Achievement: Dreams

Immersive Reality Technical Achievement: Half-Life: Alyx

Outstanding Achievement for an Independent Game: Hades