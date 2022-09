Dijele se Shadow of the Tomb Raider, Submerged: Hidden Depths i Armazillo DLC za Knockout City

Epic Games Store nastavlja davno započetu tradiciju tjednih besplatnih igara koje možemo uvrstiti u zbirke, a iste se smjenjuju svakog četvrtka u popodnevnim satima. Ovaj put igrači mogu biti zadovoljni obzirom da su im na raspolaganju odlični Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, Submerged: Hidden Depths, kao i dodatak Armazillo DLC za Knockout City. Prema planu, idući četvrtak će ih zamijeniti Realm Royale Reforged Epic Launch Bundle i Hundred Days - Winemaking Simulator.

Objavljen prije četiri godine, Shadow of the Tomb Raider je posljednje poglavlje obnovljene trilogije o mladoj Lari Croft koje je oblikovalo njen životni istraživački put. U velikom finalu pozabavit ćemo se proročanstvom Maya koje je započelo apokalipsu svjetskih razmjera, a naša će mlađahna i agilna Lara zajedno s pomoćnicima to pokušati spriječiti. Iako treći dio nije u rangu dvije godine starijeg Rise of the Tomb Raidera, poglavito zbog relativno kratke glavne priče, igračima se dijeli Definitive Edition koji dolazi sa svih sedam naknadno objavljenih dodataka, uključujući dodatna oružja, opremu i sposobnosti. U svakom slučaju, odlična ponuda koja se ne propušta.

Ukoliko pak više volite nenasilno istraživanje i opuštajuću atmosferu, ekipa Epic Games Storea vam daruje Submerged: Hidden Depths u kojem ćemo otkrivati tajne potopljenog svijeta. Uz pogled iz trećeg lica plovit ćemo kroz ruševine negdašnjeg grada, pronalaziti napuštene zaseoke i susretati se s neobičnim bićima koja su dio ove simpatične priče.

Igrači Knockout Citya pak mogu svoje likove opremiti posebnim kozmetičkim dodacima zbog kojih će na terenima igre graničara, koji je osnovna tema ovog free-to-play naslova, izgledati unikatno. Doduše, svi koji ga igraju putem Epic Games Storea će vjerojatno napraviti to isto, no kad nam već dijele Armazillo DLC, zašto ga ne pokupiti.