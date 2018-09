Telltale Games se sprema zatvoriti vrata, većina radnika otpuštena

Kasno sinoć portal The Verge prvi je objavio kako je Telltale Games, studio najpoznatiji po svojim epizodičnim avanturama, otpustio veliku većinu svojih radnika. Prošle godine u studenom dogodila se prva runda otpuštanja kada se broj radnika smanjio za 25 posto (s brojke od 400), da bi od jučer ta brojka pala s 250 na samo 25.

Nekoliko sati nakon što su izvještaji došli do većine igraće javnosti, javio se i sam Telltale i potvrdio glasine. U studiju će do kraja završetka posljednje sezone The Walking Deada raditi 25 ljudi, a nakon toga će vrlo vjerojatno zatvoriti vrata. Što će se dogoditi sa svim IP-ovima, objavit će u narednim tjednima, a izjavu možete u cijelosti pročitati u nastavku:

Telltale Games je svoja vrata otvorio 2004. godine, a par godina nakon postojanja igrači su ih počeli povezivati s epizodičnim avanturama. Sam & Max i Monkey Island bile su među prvima, da bi prvi pravi hit bio The Walking Dead. Osim toga je mnogim igračima bila draga igra The Wolf Among Us, a pozabavili su se i drugim poznatim imenima kao što su Batman, Borderlands, Minecraft i Game of Thrones.

Prošlog mjeseca je izašla prva epizoda u posljednjoj sezoni The Walking Deada za koju su promijenili grafički engine, doradili borbu i ubacili neke nove mehanike, te se posebno potrudili kako bi propisno završili Clementineinu priču, ali izgleda kako to nije bilo dovoljno. U planu je također bila nova sezona za The Wolf Among Us i nova igra temeljena na Netflixovom hitu Stranger Things, no od njih vrlo vjerojatno neće biti ništa.

Kevin Bruner, suosnivač studija i bivši predsjednik, koji je prije nekoliko mjeseci tužio svoju bivšu kompaniju putem svog bloga je izrazio žaljenje - zbog zatvaranja studija, zbog ljudi koji su ostali bez posla i zbog toga što smatra da su se bavili idejama koje nitko nije bio spreman dirati.

Iako službene potvrde o zatvaranju još nema, nakon veoma problematične godine koja je iza njih i najnovijeg razvoja događaja, ne treba se nadati da će nakon završetka The Walking Dead: The Final Season, koji bi trebao stići krajem studenog, nastaviti s radom. Bilo bi lijepo da IP-ovi završe u dobrim rukama, a kada nam budu spremni reći što će s njima, obavijestit ćemo vas.