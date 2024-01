Donedavna PlayStation ekskluziva Horizon Forbidden West stiže na PC u ožujku

Iako smo ga očekivali nešto ranije, nismo razočarani Sonyjevim novim priopćenjem u kojem kažu da Horizon Forbidden West stiže na PC 21. ožujka. Kako znamo, riječ je o odlično ocijenjenom nastavku Horizon Zero Dawna koji je prije dvije godine objavljen na PlayStationu, no prema novom zaokretu u poslovnoj politici Sonyja, bilo je pitanje dana kada će se pojaviti i za PC.

Horizon Forbidden West nastavlja avanture Aloy u postapokaliptičnom svijetu u kojem su mašine tek usputna smetala, dok se pravo zlo krije u ljudima koji ponavljaju greške iz prošlosti. Uz vrhunski režiranu priču, ovaj nastavak stiže s mnogim nadograđenim elementima iz prvog dijela i općenito djeluje potpunije i zanimljivije, a premda nije uvjet, toplo preporučamo zaigrati i Zero Dawn kako bi vam njegova kompleksna priča bila jasnija.

Horizon Forbidden West za PC stiže u proširenom izdanju zajedno s ekspanzijom Burning Shores po, za današnje vrijeme, prihvatljivih 60 eura, a predbilježbe su otvorene na Steamu i Epic Games Storeu. Nije zgorega spomenuti da na preradi radi ekipa Nixxes Softwarea koja je više nego uspješno na PC prebacila Ratchet & Clank: Rift Apart, kao i Marvel's Spider-Man Remastered, te Marvel's Spider-Man: Miles Morales, pa je malo vjerojatno da će se ponoviti slučaj katastrofalnog inicijalnog izdanja The Last of Us Part I za PC u režiji Iron Galaxy Studiosa. Dakako, inačica za PC stiže s otključanim FPS-ovima, podrškom za DLSS 3, AMD FSR i Intel XeSS, ultraširoke monitore i tako redom.