Doom Eternal odgođen do ožujka iduće godine

Nakon odličnog reboota kultne pucačine Doom iz 2016. godine i krvavim druženjem s Doom Slayerom trebali smo dobiti novu priliku to napraviti krajem studenog ove godine. Razvojni tim id Software i Bethesda su otkrili datum izlaska za nastavak Doom Eternal za vrijeme prezentacije na ovogodišnjem sajmu E3, no mjesec i pol prije nego što je igra trebala izaći došlo je do promjene plana.

Čovjek koji zadaje glavobolje svim demonima koji mu se nađu na putu trebao je s Marsa krenuti na napadnutu Zemlju 22. studenog, ali će prema novim informacijama njegov novi osvetnički pohod morati pričekati nekoliko dodatnih mjeseci. Razvojni tim se oglasio putem društvenih mreža, a evo što su imali za reći:

An update on DOOM Eternal: pic.twitter.com/2LWrfh6e4Z — DOOM (@DOOM) October 8, 2019

Ukratko, kao i za većinu odgoda u današnje vrijeme, žele nadmašiti sva očekivanja koja njihovi fanovi imaju za igru i pružiti najbolje moguće iskustvo, a kako bi im to pošlo za rukom, treba im više vremena za rad i razvoj. Procijenili su da će im četiri mjeseca biti dovoljna, pa novi datum izlaska glasi 20. ožujka 2020. godine.

Uz obavijest o novom datumu izlaska rekli su kako će Invasion mod, koji će igračima omogućiti da unutar kampanje upadaju drugima u obliku demona, izdati nekad nakon što igra izađe kao besplatnu nadogradnju, da će verzija za Switch izaći nakon svih ostalih i da će više detalja objaviti kada ih budu imali, te da će uz verziju za Switch Doom 64 stići na PC, PS4 i Xbox One istog dana kada i Doom Eternal, a svi oni igrači koji obave predbilježbe dobit će igru besplatno.

Već kad smo spomenuli predbilježbe, već neko vrijeme možete nabaviti igru za PC, PlayStation 4 i Xbox One - obična verzija košta 60 eura i uključuje osnovnu igru, Doot Revenant skin za multiplayer mod, dodatni level i izgled za sačmaricu, dok Deluxe verzija za 90 eura još uključuje Season Pass, Demonic Slayer skin i retro zvukove za sva oružja u igri. Sve ostalo što je id Software bio spreman objaviti nalazi se na službenim stranicama, a iako odgode nikoga baš ne oduševljavaju, ako će tim radi toga isporučiti bolju igru, nećemo se žaliti.