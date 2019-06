Bethesdina E3 prezentacija prošla bez većih uzbuđenja, najavljena dva nova IP-a

Mnogi su se zapitali što će Bethesda osim igara kao što su DOOM Eternal i Wolfenstein: Youngblood prikazati na svojoj prezentaciji i hoće li prokomentirati ne baš najbolja stanja u kojima su im posljednje dvije igre, Fallout 76 i The Elder Scrolls Blades. Za svoju su konferenciju na ovogodišnjem izdanju sajma E3 izdvojili čak sat i pol, a za novosti nije zaslužan Bethesda Game Studios, već timovi čije igre izdaju. Od dva nova IP-a koja smo dobili prilike vidjeti, iza jednog stoji Arkane Studios (Dishonored, Prey), a iza drugog Tango Gameworks (The Evil Within). Ostatak vremena je Bethesda posvetila igrama koje smo već vidjeli ili igrama koje su već vani, ali dobivaju nove sadržaje.

The Elder Scrolls: Blades stiže na Switch

Prva igra o kojoj smo čuli nekakve novosti je izdanje Elder Scrollsa za pametne telefone koje je, prema onima koji su zaigrali, prilično loše iskustvo koje je prepuno mikrotransakcija i timera. Unatoč tome, čini se da ima neku publiku, a Bethesda Games Studios je najavio daljnje planove. The Elder Scrolls: Blades će dobiti nove poslove za obavljati, borbe u arenama, dragulje koje možete podešavati i novi quest vezan uz zmajeve.

Također, najavljena je verzija za Nintendo Switch. Igrači će na Nintendovoj konzoli moći igru zaigrati besplatno ove jeseni, a bit će implementirana podrška za crossplay i cross-save s mobilnom verzijom.

Fallout 76 dobiva battle royale mod

Prije nego što se počelo pričati o ove dvije igre, Todd Howard je rekao da su svjesni kako Fallout 76 nije prošao najbolje i da je iznenađen što ima igrača koji su toliko dugo nastavili biti dijelom zajednice za njihov prvi pokušaj stvaranja online multiplayer svijeta. Razvojni tim i dalje nastavlja s razvojem novih sadržaja, a iako je glavna premisa ove igre bila da nema NPC-jeva, s novom nadogradnjom Wastelanders se oni vraćaju. Uz njih, stiže i priča te brojne druge promjene s kojima će Bethesda pokušati popraviti ovaj svijet.

Iako je prije par godina Fallout Battle Royale bila stvar koja se spominjala u šali, jučer smo dobili najavu da Fallout 76 dobiva taj mod. Imena Nuclear Winter, u ovom izdanju tog popularnog načina igranja će se nadmetati 52 igrača, a cilj je postati Overseer. Ovaj mod će postati dostupan danas, a Bethesda po prvi put nudi i besplatno isprobavanje u periodu između 10. i 17. lipnja. Ako želite vidjeti što ste propustili, zaputite se ovdje za više detalja o preuzimanju.

GhostWire: Tokyo je novi projekt tvoraca Evil Withina

Prvi od dva nova IP-a koja smo dobili prilike vidjeti stiže nam iz razvojnog tima Shinji Mikamija. Tango Gameworks upoznali smo kroz The Evil Within i nastavak, a nova igra će im opet imati elemente horora uz gameplay akcijskih avantura.

GhostWire: Tokyo odvija se u glavnom gradu Japana u kojem su ljudi iznenada počeli nestajati. Na vama je da otkrijete što uzrokuje te misteriozne nestanke i pročistite grad od zla koje se pojavilo. Glavni junak će imati posebne vještine koje će mu pomoći u otkrivanju urbanih legendi, susretanju s okultnim i rješavanju teorija zavjere. Osim toga nismo saznali ništa, ni okvirni datum izlaska ni platforme. Za one koji žele biti u toku razvojni tim i Bethesda preporučuju službene stranice.

Najavljeni novi sadržaji za The Elder Scrolls Online

Jedna od Bethesdinih igara koja solidno napreduje je MMO The Elder Scrolls Online. Nakon slabašnog početka, tim ju je doveo u red i izdao brojne dodatke, a sezona zmajeva se nastavlja s dva nova DLC-a koja su najavljena. Prvi se krije iza imena Scalebreaker i za par mjeseci će u igru donijeti dvije nove tamnice (Moongrave Fane, Lair of Maarselok) u kojima ćete se u skladu s temom sezone boriti protiv zmajeva. U ovom slučaju, cilj neće nužno biti ubiti te beštije, ali kako god riješili zadatak čekaju vas moćni itemi i dodaci.

Drugi DLC kojim će sezona zmaja biti privedena kraju najavljen je za zimu i bit će posljednji dodatak kojeg će ove godine ESO dobiti. Dragonhold će ubaciti cijelu novu zonu na jugu Elsweyra gdje ćete zajedno sa svojim saveznicima oživjeti red Dragonguarda, razviti nove alate i oružja i zaustaviti najezdu zmajeva prije nego što unište cijeli Tamriel. The Elder Scrolls Online je dostupan za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a što vas sve čeka u ovoj verziji popularnog RPG svijeta detaljno je opisano na službenim stranicama.

Nova Commander Keen igra je u izradi samo za mobilne uređaje

Za nas malo starije, serijal Commander Keen je nešto s čime smo se družili u djetinjstvu. Osim što smo pogo stickom skakali raznim vanzemaljcima po glavi i umirali prelaženjem preko mokraće koju su ostavljali puževi, mogli smo u izborniku uživati u Pongu protiv umjetne inteligencije. Oni mlađi nemaju pojma o čemu se radi, a ovom najavom neće ni saznati u čemu je bila draž tih šašavih platformera.

Iz nekog razloga je Bethesda odlučila oživjeti serijal, ali samo za mobilne uređaje. Igra se jednostavno zove Commander Keen i izaći će ovog ljeta za iOS i Android. Ako inače volite mobilne igre, možda bi vas mogla zanimati, a u nastavku možete pogledati kako izgleda. Za više detalja zaputite se ovdje.

Kartaška igra The Elder Scrolls: Legends dobiva ekspanziju

The Elder Scrolls: Legends je F2P kartaška igra koju igrači mogu igrati od 2017. godine, a za ovogodišnji sajam je tim pripremio novi trailer uz dodatak da je možete preuzeti za iOS, Android i na PC-u te uz Bethesdin korisnički račun svoj napredak zadržati na svim platformama.

Uz to smo dobili i prve detalje o ekspanziji imena Moons of Elsweyr. U njoj će se igrači zaputiti u regiju iz koje potječe Khajiit rasa i morat će spriječiti invaziju Imperiala koja je došla u krivo vrijeme, jer usput napadaju i zmajevi. Ovaj će dodatak ubaciti više od 75 novih karata, novu glazbu i nešto kozmetičkih dodataka. Tim je pripremio nove mehanike, o kojima su više popričali ovdje, a oni koji žele mogu već sada odraditi predbilježbe i za 50 američkih dolara dobiti 50 paketa karata i premium kartu Wrathstone. Ako želite biti u toku pratite službene stranice, a ekspanziju ćete moći zaigrati od 27. lipnja.

Što sve u narednih par mjeseci stiže u Rage 2

RAGE 2 je pucačina koja je imala zanimljive ideje, no id Software i Avalanche Studios nisu baš pogodili izvedbu. Njihov šareni post-apokaliptični svijet je često previše prazan, a kampanja je neobična i trajala kratko. Timovi se nadaju to popraviti izdavanjem novih sadržaja, pa smo sada dobili prvi prikaz novosti nakon što su objavili roadmap sredinom svibnja.

Igrači se mogu veseliti novim neprijateljima, vozilima, modovima, upravljanju mechom i novim šiframa u ekspanziji imena Rise of the Ghosts koja će izaći za par mjeseci. Do tada će svakog tjedna ubacivati neke manje dodatke i nastaviti s izdavanjem zakrpi, a rekli su da će nam više informacija podijeliti u nadolazećim tjednima. RAGE 2 je dostupan za PC, PS4 i Xbox One, a ako ste zainteresirani za avanture Rangera Walkera (ali ne Chuck Norrisa), možete se informirati ovdje.

Dobili smo podsjetnike za Wolfenstein: Youngblood i Wolfenstein: Cyberpilot

O novostima koje nas čekaju u svijetu Wolfensteina znamo od prošle godine, a ove nas je član razvojnog tima Machine Games podsjetio što pripremaju. Wolfenstein: Youngblood je spin-off u kojem ćemo kao kćeri B.J. Blazkowicza otići u Pariz u 80-tim godinama prošlog stoljeća koji se nalazi pod okupacijom nacista. Kao i u prijašnjim igrama cilj ih je što više ubiti i usput pronaći glavnog junaka s kojim smo se do sada družili. Ovo je prva igra koja će podržavati kooperativni mod za dva igrača, a Bethesda je pripremila posebnu promociju - ako kupite Deluxe verziju igre možete poslati ključ prijatelju koji s vama može odigrati cijelu igru. Od ožujka znamo da Youngblood izlazi 26. srpnja za PC, PS4 i Xbox One, ali smo jutros dobili novi trailer.

Druga igra koja će izaći istog dana u izradi je isključivo za VR uređaje i zove se Wolfenstein: Cyberpilot. Radnja se također odvija u Parizu 1980. godine, a u igri ćete upravljati raznom vojnom mašinerijom i pucati po svemu vam se nađe na putu. Cyberpilot možete zaigrati ako imate HTC Vive, Windows Mixed Reality ili PS VR, pa ako ste zainteresirani bacite oko na Steam ili u PSN trgovinu.

Arkane Studios radi na novoj akcijskoj igri imena DEATHLOOP

Jedan od razvojnih timova koji ima odlične ideje i izvedbu, ali čije igre ne privuku velik broj igrača je svakako Arkane Studios. Nakon prvog Dishonoreda, koji je prošao odlično, druge igre im, unatoč odličnim ocjenama kritičara, nisu dobile toliko pažnje. Zbog toga nismo bili sigurni hoće li najaviti nešto novo, ali ipak jesu. DEATHLOOP je ime njihovog novog IP-a koji će, prema njihovim riječima, prebaciti sve ono po čemu su poznati u novi svijet.

Radi se o akcijskoj igri iz prvog lica u kojoj se sukobljava dvoje plaćenika na otoku Blackreef. Pretpostavljamo da ćemo moći vidjeti što svaka strana ima za reći i zašto točno žele prekinuti ciklus u kojem su zaglavili i zašto je jedina opcija ubiti drugog plaćenika. Arkane obećava slobodu pristupanja problemima, prelijepa okruženja i pomno dizajnirane levele u kojima ćete loviti razne mete. Datuma izlaska nema, a što se platformi tiče, pretpostavit ćemo da je igra u izradi za PC i konzole. Sve što je tim bio spreman otkriti nalazi se ovdje.

DOOM Eternal dobio datum izlaska i objavljeni detalji o novom multiplayer modu

Kao što je bilo za očekivati, najviše vremena je dobio DOOM Eternal. Za početak, najvažnija vijest. Nastavak na reboot kultnog FPS serijala izlazi 22. studenog ove godine za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Uz to su otvorene i predbilježbe, a Bethesda je pripremila tri verzije: standardna, Deluxe i ona za kolekcionare. Svi koji nabave igru prije izlaska dobit će Rip and Tear Pack koji uključuje DOOT Revenant skin za multiplayer mod, dodatni level za igranje u kampanji i retro izgled za sačmaricu. Osim osnovne verzije za 60 eura, možete nabaviti onu za 90 koja uz to uključuje Year One Pass (dva dodatka za kampanju), Demonic Slayer Skin i Classic Weapon Sound Pack. Verzija za kolekcionare ima cijelu hrpu stvari, a detalje paketa koji košta 200 američkih dolara možete pronaći ovdje.

Uz ove informacije dobili smo prvi prikaz novog multiplayer moda kojeg je id Software nazvao Battlemode. U njemu će se nadmetati tri igrača - jedan koji će igrati kao Doomslayer sa svom opremom, dok će druga dvojica utjeloviti demone i pokušati ga ubiti. Tim je opisao mod kao vještina protiv strategije, a kako izgleda možete vidjeti u nastavku. Sve ostale detalje o novim krvavim avanturama čovjeka stvorenog za ubijanje hordi demona možete proučiti na službenim stranicama.