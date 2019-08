Dostupna prva velika ekspanzija za Warhammer: Vermintide 2

Početkom ožujka prošle godine izašao je Warhammer: Vermintide 2, nastavak na kooperativnu akcijsku igru iz prvog lica koju je najlakše opisati kao Left 4 Dead u krvavom svijetu Warhammera. Razvojni tim iz Švedske, Fatshark, zaslužan je za original i nastavak, a igrači su prilično dobro prihvatili novi uradak. Nakon mjesec dana igra je premašila milijun prodanih primjeraka, te je uz to nakon PC verzije tim pripremio i one za konzole, pa je broj igrača samo rastao.

Osim osnovne igre, izdali su brojne besplatne nadogradnje, kao i dva DLC-a (Back to Ubersreik i Shadows Over Bögenhafen), da bi od sada postala dostupna i prva velika ekspanzija imena Winds of Magic. Oni igrači koji su odradili predbilježbe već tjedan dana su mogli istražiti sadržaje koje ova ekspanzija donosi, a od danas se na PC-u mogu pridružiti i svi ostali.

Winds of Magic donosi sljedeće: novu frakciju imena Beastmen , veća težina Cataclysm za one koji su željni većih izazova, podignut level cap s 30 na 35 uz odgovarajuće nove talente, novi sustav progresije zamišljen posebno za ovu ekspanziju, za svaku od pet klasa u igri po jedno novo oružje, nova staza Dark Omens kojom hara nova frakcija, te novi mod koji dijeli ime s nazivom ekspanzije i u kojem igrači imaju zadatak rješavati sve teže izazove i pokušati preživjeti svih osam.

"Dan izdavanja je najuzbudljiviji kod razvijanja igara i opet smo ovdje. Warhamer: Vermintide 2 - Winds of Magic dostupan je svim herojima koji se žele istaknuti. Ovu ekspanziju ne bismo mogli propisno izvesti bez povratnih informacija koje smo dobili za vrijeme beta testiranja i želimo zahvaliti svim igračima koji su sudjelovali i pomogli nam da ostalima pružimo njenu najbolju moguću verziju", rekao je predsjednik Fatsharka, Martin Wahlund.

Kao što smo spomenuli, ova ekspanzija je trenutno dostupna samo za PC verziju Vermintidea 2, a kada će stići ona za PlayStation 4 i Xbox One zasad nije poznato. Osnovnu igru možete nabaviti na sve tri platforme, kao i prijašnja dva dodatka, dok ćete sve informacije pronaći na službenim stranicama. Ako vas zanima više detalja za Winds of Magic zaputite se ovdje ili bacite oko na najnoviji trailer.