Warhammer: Vermintide 2 dogurao do milijun prodanih primjeraka

Sredinom ožujka pisali smo o veoma uspješnih prvih par dana za Fatshark i njihovu kooperativnu akcijsku igru smještenu u popularnom fantazijskom svijetu, Warhammer: Vermintide 2. Tada su sretno i ponosno objavili kako su u tako kratkom roku premašili brojku od 500 tisuća prodanih jedinica, a sada stiže vijest o novom uspjehu.

Igra je izašla 8. ožujka i tim je objavio kako su danas došli do brojke od milijun prodanih primjeraka. Budući da nisu očekivali ni prvu brojku, ova druga im dolazi kao još veće iznenađenje. "Iskreno, u potpunosti smo iznenađeni koliko je igrača diljem svijeta zainteresirao Warhammer: Vermintide 2. Do pola milijuna prodanih primjeraka došli smo u već u prvom tjednu nakon izlaska igre i do milijun prodanih primjeraka unutar pet tjedana. To je mnogo brže od svih naših očekivanja", rekao je predsjednik Fatsharka, Martin Wahlund.

Vermintide 2 je zasad dostupan samo za PC, no do kraja proljeća će se održati beta testiranja za PlayStation 4 i Xbox One verzije. Fatshark je do sada već izdao veći broj zakrpi, dok je najnovija stigla danas. Ona se krije se iza brojke 1.0.6. i za nju tim kaže kako su uzeli u obzir većinu povratnih informacija koje su dobili od igrača. Na temelju njih su podesili nagrade za ubijanje bosseva i same susrete s njima, promijenili Rattling Gunners i zidove uz Victorovo tijelo te dodali kako se rad na igri nastavlja. Cijeli popis promjena možete proučiti ovdje.

Ako ste zainteresirani i želite uskočiti u akciju, igru možete nabaviti putem Steama po cijeni od 27,99 eura, a naše dojmove pročitati ovdje. Sve druge informacije i detalje o ovom mračnom svijetu pronaći ćete na službenim stranicama.