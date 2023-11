Dragon's Dogma 2 u ožujku stiže za PlayStation 5 i Xbox Series X|S, te paralelno za PC

Iako većina igrača pamti Capcom po serijalima poput Devil My Crya, Monster Huntera ili Resident Evila, ova japanska izdavačka kuća potpisuje i odlični single-player RPG Dragon's Dogma. Isti je 2012. objavljen za PlayStation 3 i Xbox 360, te je pet godina kasnije pod imenom Dark Arisen nadograđen i prerađen za PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Iako je igrivost bila vrhunska i mnogi je pamte još i danas, priča je za jedan RPG pokazivala brojne slabosti, no financijski je Dragon's Dogma opravdao očekivanja.

Mnogi su priželjkivali nastavak, no kako je Capcom bio zauzet drugim franšizama, vremenom smo svi polako zaboravili na njega. Ipak, nastavak je službeno predstavljen u lipnju prošle godine, i izuzev kratke prezentacije u svibnju ove, tijekom PlayStation Showcasea, o njemu nismo znali mnogo toga. Barem do jučer kada je Capcom objavio da Dragon's Dogma 2 ima zacrtan 22. ožujak kada će biti objavljen za PlayStation 5, Xbox Series X|S, ali i PC. Tempiranje nije moglo biti bolje, obzirom da su bombastični ovogodišnji hitovi ispucani i neke važnije najave nisu na vidiku, a iznenađuje da nas od izlaska dijeli samo četiri mjeseca.

U promotivnim materijalima koji su objavljeni, poglavito glede borbe i svijeta koji nas okružuje, primjetan je stil prvog nastavka u daleko ljepšem izdanju. Koliko se sjećamo, svijet Dragon's Dogme je mahom bio inspiriran talijanskim jugom, dok će njegov nastavak prema riječima developera predstavljati paralelni svijet s dvije ideološki različite nacije. Kraljevstvom Vermund vlada lažni heroj koji je uspio zavarati narod na temelju drevnog proročanstva, te divlji Battahl u kojem obitavaju štovatelji Lambert Flamea.

Dakako, priča je obzirom na kritike na račun prethodnika ovaj put daleko bogatija i razgranata, a kao i u svakom suvremenom RPG-u, posebna je pažnja pridodana detaljnom kreiranju glavnog lika i njegovih pratitelja kojima možemo odrediti osobnost, što će se direktno odraziti na njihovo ponašanje tijekom igre. U svakom slučaju, službene web stranice su vrlo bogate dodatnim detaljima i svakako ih preporučamo posjetiti, a ukoliko ste već sigurni da je ovo nezaobilazni RPG za vas, na stranicama Steama već možete rezervirati svoj primjerak.