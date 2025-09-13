Dune: Awakening besplatan za isprobavanje tijekom vikenda, novi DLC izazvao bijes igrača

Tri mjeseca nakon izlaska MMO-a Dune: Awakening, Funcom je organizirao besplatno isprobavanje tijekom vikenda, uz cijenu igre sniženu za 20 posto do 22. rujna

Damir Radešić subota, 13. rujna 2025. u 13:16

Objavljen u lipnju, Dune: Awakening je privukao pažnju ljubitelja SF-a, poglavito djela Franka Herberta, ali i onih koji uživaju u MMO-ima. Kako smo u našem opisu naveli, riječ je o igri koja nije bez mana, ali je iznimno zabavna i počiva na solidnim temeljima.

Dakako, uspjeh igara ovog žanra ovisi o broju igrača koji obitavaju u njezinim svjetovima, a kako bi zainteresirali i privukli nove igrače u svijet Awakeninga, developeri su organizirali besplatno vikendaško isprobavanje putem Steama.

Sav napredak ostvaren tijekom narednih par dana prenosi se ukoliko igrači odluče nabaviti punu verziju, a i u ovom slučaju im je Funcom izašao u susret jer je do 22. rujna cijena igre snižena za 20 posto i trenutno iznosi 39,99 eura.

Kako je obećano, Dune: Awakening će redovito dobivati nove nadogradnje u vidu besplatnih i DLC-ova koje treba platiti ili ih kupiti u paketu sa sezonskom propusnicom, a prvi takav, objavljen prije par dana, izazvao je lavinu negativnih komentara, što se pripisuje nespretnom opisu.

Naime, dodatak Lost Harvest, koji van Season Passa košta 12,99 eura, igračima donosi novu samostalnu priču, novo vozilo, dodatne dekoracije, proširenje nekoliko Imperijalnih testnih stanica te građevni set Dune Man koji omogućava izradu baza karakterističnih za Arrakis. Spomenuti set je sporna stavka jer je čitav DLC promoviran impresivnom slikom izgrađene baze, a u konačnici je ispalo da su igrači dobili samo četiri nova gradiva elementa.

Funcom je čuo glas javnosti i svega 26 posto pozitivnih komentara na Steamu, te se ispričao okrivljujući nejasnu komunikaciju, dok će oni koji su nabavili Lost Harvest u idućih mjesec dana dobiti besplatnu nadogradnju s petnaestak novih gradivih elemenata u stilu Dune Mana.



