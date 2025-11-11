Nakon odličnog starta, broj igrača Dune: Awakeninga pao je na najniže grane

Funcomov MMO Dune: Awakening je prilikom izlaska postao najigraniji naslov ovih developera, no statistike pokazuju da mu je popularnost pala ispod one kojom se trenutno može pohvaliti Conan Exiles

Dune: Awakening je objavljen u lipnju ove godine i u tom se trenutku njegova budućnost činila svijetlom. Iako nije bio bez mana, što smo i naveli u našem opisu, riječ je o solidnom MMO-u koji je imao što za pokazati. No, s obzirom na žanr u kojem igrači svojim povratnim informacijama uvelike diktiraju daljnji razvoj igre, njegova je budućnost ovisila o tome kako će se developeri prilagoditi i hoće li poraditi na predloženim poboljšanjima.

Sudeći prema trenutnim statistikama, izgleda da su u tom dijelu podbacili, budući da je prosječan broj istovremenih igrača pao na najnižu razinu, a prestigao ga je čak i sedam godina stariji Conan: Exiles istih autora.

Kako je to uočio jedan korisnik Reddita, prema podacima portala SteamDB, u protekla 24 sata Dune: Awakening je u isto vrijeme zaigralo 8.549 igrača, dok je ta brojka za Conan: Exiles iznosila 9.022. Prilikom izlaska, Dune: Awakening je ostvario vrhunac od gotovo 190.000 igrača, dok je Conan: Exiles u svojim najboljim danima imao 53.402, što je gotovo četiri puta manje. Ipak, dok brojke u Conanu više-manje stagniraju oko 10.000 istovremenih igrača na dnevnoj bazi, u Duneu one strmoglavo padaju, što se jasno vidi i iz priloženog grafikona.

Pogledamo li komentare na Steamu, koji su posljednjih tjedana prilično šareni, može se primijetiti da se igrači najviše žale na krutost developera koji ne slušaju njihove savjete i molbe. Primjerice, ukoliko igrač uzme pauzu od igre na nekoliko tjedana, sve što je izgradio nestaje, pa je prisiljen redovito provjeravati stanje baze i nadopunjavati energiju potrebnu za održavanje stanja mirovanja.

Nadalje, ekonomija je nebalansirana i vrlo okrutna prema novim igračima, developeri su uklonili mogućnost obiteljskog dijeljenja igre na Steamu, a još uvijek ne postoje čisti PvE serveri, što frustrira igrače koji se žele orijentirati na izgradnju, istraživanje i rješavanje zadataka, jer opravdano strahuju od zasjeda iskusnih PvP igrača.

Kao dodatni udarac, početkom listopada Funcom je najavio otpuštanja radnika, što sigurno neće pomoći da se igra dovede u red i barem stabilizira broj aktivnih korisnika. Zbog toga je budućnost Dune: Awakeninga trenutačno prilično neizvjesna, da ne kažemo — mračna.