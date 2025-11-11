Nakon odličnog starta, broj igrača Dune: Awakeninga pao je na najniže grane

Funcomov MMO Dune: Awakening je prilikom izlaska postao najigraniji naslov ovih developera, no statistike pokazuju da mu je popularnost pala ispod one kojom se trenutno može pohvaliti Conan Exiles

Damir Radešić utorak, 11. studenog 2025. u 11:42

Dune: Awakening je objavljen u lipnju ove godine i u tom se trenutku njegova budućnost činila svijetlom. Iako nije bio bez mana, što smo i naveli u našem opisu, riječ je o solidnom MMO-u koji je imao što za pokazati. No, s obzirom na žanr u kojem igrači svojim povratnim informacijama uvelike diktiraju daljnji razvoj igre, njegova je budućnost ovisila o tome kako će se developeri prilagoditi i hoće li poraditi na predloženim poboljšanjima.

Sudeći prema trenutnim statistikama, izgleda da su u tom dijelu podbacili, budući da je prosječan broj istovremenih igrača pao na najnižu razinu, a prestigao ga je čak i sedam godina stariji Conan: Exiles istih autora.

Kako je to uočio jedan korisnik Reddita, prema podacima portala SteamDB, u protekla 24 sata Dune: Awakening je u isto vrijeme zaigralo 8.549 igrača, dok je ta brojka za Conan: Exiles iznosila 9.022. Prilikom izlaska, Dune: Awakening je ostvario vrhunac od gotovo 190.000 igrača, dok je Conan: Exiles u svojim najboljim danima imao 53.402, što je gotovo četiri puta manje. Ipak, dok brojke u Conanu više-manje stagniraju oko 10.000 istovremenih igrača na dnevnoj bazi, u Duneu one strmoglavo padaju, što se jasno vidi i iz priloženog grafikona.

Pogledamo li komentare na Steamu, koji su posljednjih tjedana prilično šareni, može se primijetiti da se igrači najviše žale na krutost developera koji ne slušaju njihove savjete i molbe. Primjerice, ukoliko igrač uzme pauzu od igre na nekoliko tjedana, sve što je izgradio nestaje, pa je prisiljen redovito provjeravati stanje baze i nadopunjavati energiju potrebnu za održavanje stanja mirovanja.

Nadalje, ekonomija je nebalansirana i vrlo okrutna prema novim igračima, developeri su uklonili mogućnost obiteljskog dijeljenja igre na Steamu, a još uvijek ne postoje čisti PvE serveri, što frustrira igrače koji se žele orijentirati na izgradnju, istraživanje i rješavanje zadataka, jer opravdano strahuju od zasjeda iskusnih PvP igrača.

Kao dodatni udarac, početkom listopada Funcom je najavio otpuštanja radnika, što sigurno neće pomoći da se igra dovede u red i barem stabilizira broj aktivnih korisnika. Zbog toga je budućnost Dune: Awakeninga trenutačno prilično neizvjesna, da ne kažemo — mračna.



