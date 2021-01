Dvadeset igara kojima se veselimo u 2021. godini

Stigla nam je 2021. godina, ali igraća industrija, u svom tipičnom stilu, spava još do sredine, odnosno kraja siječnja. To znači da je prava prilika za pogledati što nas od većih i manjih igara čeka u ovoj godini. Kao i prošle godine, odabrali smo dvadeset koje se, zasad, ističu, a čak četiri se opet našlo na popisu.

Iako smo ih bili spomenuli, u 2020. godini nismo dobili priliku zaigrati psihodeličnu akcijsku avanturu Psychonauts 2, nastavak na indie hit Hollow Knight, nastavak na izuzetno popularnu akcijsku parkour igru sa zombijima, Dying Light 2 i RPG s krvopijama, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Budući da ih još uvijek želimo zaigrati, opet su se našli na popisu, dok je ostatak nov.

Zbog toga što smo još uvijek pod utjecajem globalne pandemije, vidjet ćemo hoćemo li sve ove igre zaigrati u ovoj godini. Odgode su neizbježne, a kao i prošle godine, prvi je krenuo Square Enix, ovog puta uz People Can Fly i novi FPS imena Outriders. Umjesto u siječnju, novi datum izlaska prebačen je na početak travnja, a moglo bi se dogoditi da ni tada ne izađe. Svakako ćemo pratiti situaciju i promijeniti datume, ako do promjena dođe.

Na popis nismo stavljali indie igre, jedina iznimka je Hollow Knight: Silksong, kao što smo napravili iznimku za jedan remake i remaster, Mass Effect: Legendary Edition. Naravno, zato što svake godine izlazi ogroman broj igara, sigurno su nam neke promaknule, pa slobodno u komentare stavite one kojima se vi veselite. Novi God of War bio je na razmatranju, ali jednostavno nemamo dovoljno informacija o tom projektu. Tko zna, možda će Sony ugodno iznenaditi ljubitelje Kratosa ove godine, a ako ne, drugih ekskluziva za njihove konzole ne nedostaje.

Back 4 Blood

Nije Left 4 Dead 3, ali kao da jest. Igrači već dugo čekaju kvalitetnije i zabavnije kooperativno napucavanje sa zombijima, a ove godine bi ga trebali dobiti. Turtle Rock Studios nema prava na Left 4 Dead IP, ali nitko ih ne sprečava da naprave spiritualni nastavak. Radi se o timu koji je radio na prethodne dvije igre u serijalu, tako da svakako znaju što rade, a uz kooperativnu kampanju za četiri igrača s naglaskom na priči, pripremaju i kompetitivni multiplayer za Back 4 Blood. Uz to su obećali da će svaki prelazak biti zabavan i zanimljiv jer su pripremili rogue-lite sustav s kartama koje će pružati raznolike izazove i težinu. Zasad se spominje samo verzija za računala, ali vjerojatno će nekad pripremiti portove za konzole.

Razvojni tim: Turtle Rock Studios

Žanr: Kooperativni FPS

Platforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX/S, Switch

Datum izlaska: 22. lipanj

Deathloop

Prošle su gotovo četiri godine otkad smo dobili nogu igru tvoraca serijala Dishonored i odličnog reboota Prey. Posljednje dvije igre na kojima su surađivali s timom Machine Games nisu bile dobro prihvaćene, pa od 2019. godine strpljivo čekamo njihov novi IP Deathloop. U ovoj akcijskoj igri ćemo pokušati uspješno razbiti vremensku petlju i pobjeći s otoka Blackreef, a svaki novi pokušaj trebao bi nam olakšati taj zadatak. Otežavajuća okolnost je da osim običnih neprijatelja, život nam može zagorčati agentica s druge strane kojom će upravljati umjetna inteligencija ili drugi igrač ako uključite tu multiplayer komponentu. Deathloop spaja mehanike koje smo vidjeli u Dishonoredu i Preyju, pa će akcija biti zanimljiva i fluidna, a ni izgled i atmosfera nisu za baciti. Ako ne dođe do još koje odgode zbog korone, vidjet ćemo što ovaj svijet nudi za par mjeseci.

Razvojni tim: Arkane Studios

Žanr: Akcijska igra, FPS

Platforme: PC, PS5

Datum izlaska: 21. svibanj

Dying Light 2

Techland već nekoliko godina radi na nastavku svog hita Dying Light, koji nikako da ugleda svjetlo dana. Nadamo se da će 2021. godina biti dobitna za njih, kao i za igrače koji vole tu akcijsku igru koja je u post-apokaliptičnom okruženju s hodajućim mrtvacima pružila veliku slobodu kod igranja, a naročito kretanja gradom. Dying Light 2 je po svim mjerilima veći i bolji, barem tako kaže razvojni tim, a uz to pripremaju i zanimljivu priču u kojoj će vaše odluke imati velik utjecaj na grad u kojem se nalazite. Glavni lik stiže s rokom trajanja, pa morate što bolje iskoristiti svoje preostale dane. Vidjet ćemo kako će to izgledati, zato što je projekt naletio na probleme. Nadamo se da nekoliko odgoda i prestanak suradnje s poznatim piscem Chrisom Avalloneom zbog optužbi oko seksualnog zlostavljanja, kao i činjenica da nisu dali ni okvirni novi datum izlaska ne znače da igru nećemo ove godine zaigrati i uživati u njoj.

Razvojni tim: Techland

Žanr: Akcijski RPG, survival horor

Platforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX/S

Datum izlaska: nadamo se ove godine

Far Cry 6

Daleko smo dogurali od 2004. godine i prve igre u serijalu Far Cry koja je bila više usmjerena na grafiku nego na smislen svijet. Ubisoft je godinu nakon izlaska originala otkupio prava i nastavio u potpuno drugačijem smjeru, a svaki novi nastavak u tom serijalu pucačina s otvorenim svijetom donio je nešto novo. Dvojka je poznata po izuzetno zabavnim interakcijama u svijetu, trojka po ludom protagonistu, četvorka je kombinirala prethodna dva nastavka, petica je opet imala ludog protagonista i priču, a izgleda da će i šestica biti takva. Ovog puta je za Far Cry 6 Ubisoft uposlio poznatog glumca, pa će tako Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Better Call Saul, The Mandalorian) pokazati igračima koliko se treba žrtvovati za biti diktator. Mi smo naravno na strani onih kojima se diktatura ne dopada, a koliko ćemo krvi proliti za novi poredak saznat ćemo ovog proljeća.

Razvojni tim: Ubisoft

Žanr: FPS

Platforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX/S

Datum izlaska: proljeće 2021.

Ghostwire: Tokyo

Ljubitelji jezivog i paranormalnog trebali bi ove godine biti sretni. Horora i igara koje će vam unijeti paranoju ne nedostaje, a jedna od njih trebala bi biti Ghostwire: Tokyo. Na njoj radi tim Tango Gameworks, poznat po The Evil Within i nastavku, kao i tome da je tim osnovao tvorac Resident Evila, Shinji Mikami. Prema službenom opisu, radi se o akcijskoj avanturi u kojoj ćete istraživati glavni grad Japana u kojem su se počele pojavljivati svakakve nadnaravne pojave. To naravno znači da vi imate posebne vještine za njihovo istraživanje i rješavanje. Nažalost, radi se o još jednom projektu koji je navodno naletio na probleme, a jedna od glavnih žena u studiju, Ikumi Nakamura, dala je otkaz krajem 2019. godine. Detalja nema puno, ali igra bi trebala izaći ove godine za računala i privremena ekskluziva za PlayStation 5.

Razvojni tim: Tango Gameworks

Žanr: Akcijska avantura

Platforme: PC, PS5

Datum izlaska: tijekom 2021.

Halo Infinite

Već kad smo kod problema s projektima, nakon što su igrači vidjeli i reagirali na gameplay za Halo Infinite, tim 343 Industries i Xbox Games Studios odlučili su da je bolja ideja da nove avanture Master Chiefa ne budu dostupne po izlasku novih Microsoftovih konzola, Xbox Series X i Xbox Series S. Najnovija igra u poznatom FPS serijalu vjernija je originalu nego nastavcima, ali prema komentarima igrača malo je previše ostala vjerna po pitanju grafike. Zbog toga je izlazak Halo Infinite prebačen s kraja 2020. godine na kraj 2021. godine, a tim je objavio detaljan plan kako će zadovoljiti svoje visoke standarde, kao i one koji imaju igrači. Od grafike i gamplayja, do kampanje i multiplayer modova, sve će doživjeti preinake, pa bi svi ljubitelji zelenog oklopa trebali dobiti ono što traže krajem godine.

Razvojni tim: 343 Industries

Žanr: FPS

Platforme: PC, Xbox One, XSX/S

Datum izlaska: krajem 2021.

Hitman 3

Može riba, može aktovka, može i pištolj ako ste tradicionalni. Agent 47 može sve pretvoriti u oružje i svaki posao plaćenika odraditi tako da nemate pojma što vas je snašlo. Ćelavac s barkodom dobio je reboot prije par godina kada je IO Interactive odlučio promijeniti pristup, a nakon što su raskrstili sa Square Enixom i zadržali prava na svoj serijal, odlučili su novu trilogiju prikladno završiti kroz Hitman 3. Nakon par eksperimenata s epizodičnim izdavanjem sadržaja, planiraju izdati igru u cijelosti i dati poznatom agentu najveća i najdetaljnija sandbox igrališta za ostvarivanje ciljeva misija koje mu poslodavci zadaju. Uz to će dovršiti i priču koju su krenuli istraživati prije gotovo pet godina i završiti s trilogijom zvanom World of Assassination. Uz šest novih lokacija moći ćete posjetiti i neke poznate, a oni koji su igrali prijašnje nastavke moći će povezati svoje prelaske. Ako volite serijal, vrlo je vjerojatno da ćete se krajem mjeseca zabaviti i uz Hitman 3.

Razvojni tim: IO Interactive

Žanr: Akcijska igra

Platforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX/S, Switch

Datum izlaska: 20. siječanj

Hollow Knight: Silksong

Mali nezavisni tim iz Australije je prije nekoliko godina napravio indie hit zvan Hollow Knight, a nakon uspješne Kickstarter kampanje i još uspješnije igre, nastavili su s besplatnim nadogradnjama. Prvi plan bio je izdati DLC u kojem ćemo pratiti jednog od likova iz originala, ali što više vremena su ulagali u razvoj, to im je postajalo jasnije da to nije samo DLC, nego kompletno nova igra. Rezultat je Hollow Knight: Silksong, igra koja će se opet odvijati u razrušenom kraljevstvu kukaca, ali u kojem će glavna biti Hornet. Nova junakinja imat će hrpu novih vještina, protivnika i lokacija za istražiti, a nadamo se da će ove godine Team Cherry biti gotov s radom i dati nam da zaigramo još jednu atmosferičnu metroidvaniju s likovima koji ne pričaju, ali ostaju u sjećanju.

Razvojni tim: Team Cherry

Žanr: Platformer, metroidvanija

Platforme: PC, Switch

Datum izlaska: 2021.

Horizon Forbidden West

Guerilla Games iza sebe nema baš promašaje, a njihov novi IP iz 2017. godine oduševio je najprije igrače na PlayStationu 4, a zatim prošle godine kao prva PlayStation ekskluziva nekog first party studija koja je pronašla svoj put do računala. Aloy i njena post-apokalipsa prepuna životinja-robota, predivnih prizora i zanimljivih ideja ove godine bi trebale dobiti nastavak u kojima će igrači dobiti priliku istražiti nova područja koja kriju još veće opasnosti i svakakve tajne o prošlosti čovječanstva, kao i o razlozima zbog kojih je svijet postao takav kakav jest. Igra koja je prije malo manje od četiri godine bila predivna izgledat će još bolje na novom Sonyjevom hardveru, kao što smo uvjereni da će kroz Horizon Forbidden West razvojni tim Guerilla opet pripremiti dobru priču i Ashly Burch odraditi odličan posao kao Aloy.

Razvojni tim: Guerilla Games

Žanr: Akcijska avantura

Platforme: PS4, PS5

Datum izlaska: treći/četvrti kvartal 2021.

Humankind

Nakon što su napravili brojne igre u različitim žanrovima u svojem serijalu Endless, francuski tim Amplitude Studios odlučio je da je spreman konkurirati serijalu Civilization. Njihov Humankind smješten je u žanru 4X strategija (Explore, Expand, Exploit, Exterminate), a žele da igrači odaberu svog vođu, krenu od skromnih početaka, razvijaju tehnologije i zatim završe među zvijezdama. Posebnost igre je da svaki put na početku nove ere birate svoje bonuse temeljene na civilizacijama iz naše prošlosti i zatim se dalje razvijate na način koji smatrate važnim za pobjedu. Humankind svakako izgleda obećavajuće za sve one koji inače s veseljem uskaču u ovakva iskustva i vole planirati sve poteze za svjetsku i zatim vanzemaljsku dominaciju.

Razvojni tim: Amplitude Studios

Žanr: Strategija

Platforme: PC

Datum izlaska: travanj 2021.

Mass Effect: Legendary Edition

O trendovima remastera i remakeova pričamo već neko vrijeme, a jedan od glavnih zahtjeva za modernizacijom i grafičkim uljepšanjima svakako je BioWareova trilogija svemirskih opera i RPG-ova, Mass Effect. Nakon gorkog okusa u ustima koji je ostavila Andromeda, ljubitelji ovih znanstveno-fantastičnih iskustava sa zapovjednikom ili zapovjednicom Shepard u glavnoj ulozi čekaju bolje dane. Dobre vijesti stigle su s proslavom dana N7, koji se održava svake godine 7. studenog. EA i BioWare najavili su ne samo nove verzije igara u kultnoj trilogiji, već i novu igru. O ovom drugom nemamo neke informacije, ali znamo da će Mass Effect: Legendary Edition uključivati poboljšane verzije sve tri igre i da stiže ovog proljeća. Veseli nas što ćemo još jednom moći proći kroz putovanje Sheparda i cijele ekipe, diskutabilnim krajevima unatoč, a oni kojima će to biti prvo iskustvo, nadamo se da ćete uživati.

Razvojni tim: BioWare

Žanr: RPG

Platforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX/S

Datum izlaska: proljeće 2021.

Monster Hunter Rise

Vjerojatno ni ekipa u Capcomu nije očekivala da ako naprave novu igru u serijalu Monster Hunter pristupačnijom, da će im to postati najprodavanija igra od osnutka kompanije u 80-tim godinama prošlog stoljeća. Izdavaču poznatom po IP-ovima kao što su Mega Man, Resident Evil, Street Fighter i Devil May Cry, napokon se sve poklopilo s igračima na zapadu kad su napravili Monster Hunter World, zbog čega se ogroman broj igrača sada veseli sljedećoj igri. Nažalost, prva najava bila je da će Monster Hunter Rise biti ekskluziva za Switch, dok je World najprije stigao na PS4 i Xbox One, a zatim i na PC. Ipak, nije sve tako sivo. Rise je navodno u pripremi i za PC, a s obzirom na popularnost prethodnog nastavka, ne vidimo zašto Capcom ne bi napravio i port za ostale konzole. Nadamo se da će tako i biti, i da će u lovu na beštije u spoju RPG-a i akcije moći uživati što veći broj igrača.

Razvojni tim: Capcom

Žanr: Akcijski RPG

Platforme: Switch

Datum izlaska: 26. ožujak 2021.

Persona 5 Strikers

Još jedan IP iz Japana koji nije baš došao do većeg broja igrača je Persona. Atlusov stiliziran i dramatičan serijal pun priča s kojima se možete poistovjetiti bio je uvijek dobro ocijenjen, ali procvat je doživio uz Personu 5. Igra koja je pokupila brojne nagrade i imala nevjerojatno dobar soundtrack ove godine dobiva spin-off u stilu Dynasty i Hyrule Warriors. Igrači će i dalje pratiti ekipu iz originala, a radnja nastavlja šest mjeseci nakon one koje su igrači imali priliku iskusiti, a umjesto borbi na poteze, sustav se mijenja na real time with pause. Za posebne napade moći ćete pauzirati i pozicionirati svoju ekipu koja se sastoji od četiri lika, a ostatak mlatite po želji. Za razliku od originala, koji je bio ekskluziva za PlayStation 4, Persona 5 Strikers izlazi za PC, PS4 i Switch, pa se nadamo da je, kao i Persona 4 Golden, Persona 5 Royal u planu za druge platforme.

Razvojni tim: Atlus

Žanr: RPG, hack and slash

Platforme: PC, PS4, Switch

Datum izlaska: 23. veljače

Psychonauts 2

Raz i ekipa imali su svoj debi prije previše godina, a čekamo i čekamo da Double Fine napokon završi s radom na Psychonauts 2. Unatoč psihodeličnom izgledu i bizarnim likovima, original imao je zanimljive stvari za ispričati o ljudskoj psihi, a po onome što smo vidjeli o nastavku, vjerujemo da će to ponoviti. Dodajmo tome odnose između ekipe koji se zovu Psychonautsima i kopaju po ljudskim mozgovima rješavajući njihove traume i nerazriješena emocionalna stanja, sigurni smo da nas čeka još jedna poslastica. Uz uspješnu Fig kampanju, Double Fine je kupio i Microsoft, pa su vrlo vjerojatno osigurali sva sredstva koja su im potrebna da igru završe kako treba i u nekom razumnom roku, s obzirom na to koliko razvoj već traje. Bilo bi lijepo da to bude ove godine i da vidimo što razvojni tim toliko dugo sprema.

Razvojni tim: Double Fine

Žanr: Akcijska avantura

Platforme: PC, PS4, Xbox One, XSX/S

Datum izlaska: valjda konačno ove godine

Resident Evil Village

Nakon nekoliko promašaja, Capcom je vratio serijal Resident na trag stare slave. Jest da su se bavili remakeovima, ali prije toga je stigao Resident Evil 7. Ipak, bilo je onih kojima se nije dopao pogled iz prvog lica i priča koju su Ethan i ekipa ispričali. Budući da je broj tih igrača bio puno manji od onih kojima se jako svidio novi smjer u kojem Capcom želi odvesti serijali Resident Evil, novi nastavak Village ne samo da nastavlja u tom smjeru, nego se Ethan opet našao u centru priče. Osim njega, u jezivom selu prekrivenim snijegom se više neće nalaziti samo hodajući mrtvaci, već i ostale nadnaravne pojave, a Chris Redfield, prema onome što smo mogli vidjeti u trailerima, ne izgleda baš kao uzoran član društva. Svakako se tim potrudio da gadosti izgledaju još realističnije, a kakvo će cijelo iskustvo biti, trebali bismo saznati uskoro.

Razvojni tim: Capcom

Žanr: Survival horor

Platforme: PC, PS5, XSX/S

Datum izlaska: tijekom 2021.

Returnal

Finski razvojni tim proslavio s kaotičnim, bullet hell igrama kao što su Resogun i Nex Machina. Prva igra bila je ekskluziva za Sonyjeve konzole, druga se nekako pojavila na računalima, ali je zato sljedeća ekskluziva za PlayStation 5. U ovoj pucačini s pogledom iz trećeg lica tim želi spojiti ono po čemu su poznati i dodati novi rogue-lite element. Gospodična Selene našla se na vanzemaljskom planetu i nema pojma što se događa. Vi ćete joj pomoći da otkrije kako se tamo našla i što mora napraviti, ali svaka smrt imat će utjecaj na nju, kao i na vas. Spremite se na lijepi, kaotični svijet uz priču koja bi trebala vući neuspjele pokušaje naprijed. Zbog spoja šarenog i realističnog izgleda, Returnal se svakako čini kao zanimljiva igra, a ne sumnjamo da je Housemarque iskoristio nove mogućnosti DualSense kontrolera.

Razvojni tim: Housemarque

Žanr: TPS

Platforme: PS5

Datum izlaska: 19. ožujak 2021.

Shadow Warrior 3

Wang, Lo Wang. Čovjek koji je bio mlitav prije dvadesetak godina uspješno je uzdignuo svoju alatku ovog desetljeća, kada je tim Flying Wild Hog svima odlučio pokazati koliko vješto barata svojom katanom i ostatkom raznolikog arsenala. Uz krvavu i zabavnu akciju, ubacili su humor koji ćete ili voljeti ili mrziti, a prema ocjenama kojima su igre dobivale i komplimentima koji su igrači dijelili, ekipa je našla provjerenu formulu. Ona svakako nastavlja i u Shadow Warrior 3, a gospodin Wang će imati još bizarnije avanture i fluidniji balet masakriranja svega što mu se nađe na putu. Neki su rekli da kopiraju Doom i nastavak Eternal, ali tko bi se žalio na te usporedbe. Djetinjast humor i makljaža s fluidnošću borbe u novom Doomu, zašto ne.

Razvojni tim: Flying Wild Hog

Žanr: FPS

Platforme: PC

Datum izlaska: krajem 2021.

S.T.A.L.K.E.R. 2

Ljudske tragedije iz stvarnog svijeta česta su tematika u popularnim knjigama, filmovima, serijama, pa i igrama. Nuklearna katastrofa u Černobilu dobila je malo ljubavi iz Holivuda s istoimenom serijom produkcije Netflixa, a igrači će je opet moći proživjeti kroz S.T.A.L.K.E.R. 2. Radioaktivna zona, u ovom slučaju s paranormalnim pojavama i svakakvim mutiranim bićima, kao i ljudima koji ni sami ne znaju kako tamo preživljavaju, dobiva novu inačicu kroz spoj FPS-a i simulacije, uz elemente horora. Za svoje vrijeme, originalni S.T.A.L.K.E.R. bio je izuzetno realističan. Radijacija, spavanje, hrana, krvarenje, na sve ste morali paziti. Sigurni smo da GSC Game World nema namjeru odmaknuti od svojih inicijalnih gameplay ideja, nego ih samo doraditi. Ono što su bili spremni do sada pokazati pršti atmosferom i nelagodom, a konačno iskustvo će sigurno biti takvo.

Razvojni tim: GSC Game World

Žanr: FPS, survival horor

Platforme: PC, XSX/S

Datum izlaska: tijekom 2021.

The Medium

Igre za ljubitelje horora su se ove godine lijepo rasporedile, pa oni koji žele 2021. godinu započeti s jezom, mogu. Bloober Team je sada sigurno poznat svima koji vole taj žanr, a uskoro stiže njihova nova ambiciozna igra, The Medium. Gospođa koju ćete pratiti može biti u našem i nadnaravnom svijetu istovremeno, a tim je zaključio da je najbolje istraživati razlike paralelnim gledanjem oba svijeta. Umjesto split-screen kooperativnog moda imate prepolovljen ekran samo za sebe, kao i mučne prizore koji će vas dočekati u ovoj igri u kojoj glavna junakinja pokušava umiriti zle sile i otkriti misterije na koje je naletjela. Ovisno o tome koga pitate, sve igre ovog tima su dobre ili su na nekima posustali, ali svakako im se mora priznati da žele usavršiti svoje vještine u jednom žanru.

Razvojni tim: Bloober Team

Žanr: Horor

Platforme: PC, XSX/S

Datum izlaska: 28. siječanj 2021.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Pisali o Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 prošle godine i stavili je na ovaj popis. Pisali smo o njoj i nakon što smo je uvrstili među one igre koje bismo htjeli zaigrati, ali nažalost ne uvijek u pozitivnom kontekstu. Odgode, problemi s razvojem, otpuštanja na vrhu tima, otkazi za originalne tvorce i tišina o razlozima, što od tima, što od izdavača Paradox Interactive. Bugovima i problemima unatoč, original je kultna igra koju ljubitelji RPG-ova i krvopija obožavaju. Čekaju nastavak od 2004. godine, a 2020. su ga trebali dobiti. To se nije dogodilo, a s obzirom na to što se događa s projektom, ne znamo koliko smijemo biti optimistični da će konačan proizvod biti vrijedan čekanja. Novi RPG svašta obećava, a koliko toga će ispuniti, možda ćemo saznati ove godine.