Treće poglavlje serijala Horizon bit će online 'live service' igra

Serijal Horizon, sa svoja dva nastavka Horizon Zero Dawn i Horizon Forbidden West, igračima je donio iznimno single-player iskustvo koje je ekipa iz Guerrilla Gamesa obećala nastaviti i u budućim poglavljima. Ipak, prije dvije godine najavili su da rade na online igri smještenoj u ovaj postapokaliptični svijet, no od tada nije bilo nikakvih informacija o tom projektu, čak ni glasina iz 'provjerenih' izvora.

Nedavni podcast na popularnom gamerskom YouTube kanalu Spawn Wave uzburkao je duhove ljubitelja Horizona, kada je Jason Schreier, ugledni novinar Bloomberga, podijelio informaciju da će sljedeći projekt Guerrilla Gamesa biti Horizon, ali u obliku 'live service' igre.

Gledajući realno, Sony ima velikih poteškoća s ulaskom na tržište 'live service' igara, na kojem je zarada najveća. Podsjetimo, otkazali su The Last of Us multiplayer, kojeg su svi željno očekivali, dok je Concord povučen iz prodaje i ugašen nakon samo dva tjedna 'života'.

Dok čekamo potvrdu Schreierovih riječi od strane Sonyja, koji još uvijek mudro šuti na ovu temu, vrijedi spomenuti da Horizon Zero Dawn Remastered, za kojeg je zadužen interni tim Nixxes, stiže na PlayStation 5 i PC 31. listopada, uz jeftiniju opciju nadogradnje originala. Dva tjedna kasnije, 14. studenog, izlazi Lego Horizon Adventures, koji će zasigurno privući novu publiku, posebno mlađe generacije.