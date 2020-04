E3 se neće održati ni u online obliku; Demon Hunteri stigli u Hearthstone

Ashes of Outland stigao u Hearthstone, lude šezdesete uz Company of Crime, Gears Tactics spreman za PC, a E3 neće zaživjeti niti u digitalnom obliku

Kako je i obećano, Blizzard je pustio u promet Ashes of Outland, novi dodatak za njihovu kartašku strategiju Hearthstone, dok ekipa 1C Companya za ljeto najavljuje poteznu strategiju na temu izgradnje kriminalnog carstva Company of Crime. Iz Microsofta pak stižu vijesti o dovršetku radova na Gears Tactics, spin-offu poznatog serijala, a ESA službeno otkazuje najavu digitalnog sajma E3 koji je u fizičkom otkazan već ranije.

Demon Hunteri stigli u Hearthstone

Blizzardova kartaška strategija Hearthstone, kao uostalom i sve njihove igre, ima veliki krug obožavatelja koje je jučer razveselila vijest o novom dodatku pod imenom Ashes of Outland. Iza spomenutog se krije 135 novih karata, kao i klasa Demon Huntera koja je prva nova od kada je Hearthstone pokrenut prije šest godina. Izlaskom ove četrnaeste po redu ekspanzije i svakako ne posljednje, broj karata u igri je narastao na nevjerojatnih 2.290(!!!), dok će se uvođenjem nove klase svakako promijeniti dosadašnje strategije koje su igrači primjenjivali. Demon Hunteri, naime, potiču na agresivnije igranje s naglaskom na direktne napade spomenutih, kao i moćne demonske podanike.

Spomenutu klasu, kao i heroja Illidana Stormragea, jednog od pamtljivijih negativaca (i kasnije pozitivaca) iz World of Warcrafta, te trideset posebno dizajniranih klasnih karata, igrači mogu besplatno otključati igranjem omanje single player kampanje od četiri dijela, a svi koji se logiraju na svoje korisničke računa i uđu u Hearthstone do 29. lipnja će kao poklon dobiti legendarnog podanika Kael’thas Sunstridera kojeg smo i nakon The Burning Crusadea neumorno raidali zbog Ashes of Al'ar, jednog od najpopularnijih mountova u World of Warcraftu. Za kraj spomenimo kako Hearthstone ovim dodatkom ulazi u novu sezonu Year of the Phoenix zajedno s redizajnom rangiranih partija, poklonom za nove igrače i one koji su neko vrijeme apstinirali u vidu posebnog seta karata, besplatnih solo avantura, nadograđenih battlegroundsa i tako redom, a dodatne detalje potražite na službenim web stranicama.

Kriminalističke priče

Izdavačka kuća 1C Entertainment i razvojni tim Resistance Games su zajedničkim priopćenjem najavili Company of Crime koji bi prema planu trebao biti dovršen tijekom ljeta. Spomenuti nas vodi u šezdesete godine prošlog stoljeća i smješta u London u kojem ćemo imati priliku predvoditi okrutnu bandu koja se pokušava nametnuti kao vodeća u kriminalnom podzemlju ili pak osujetiti namjere negativaca u ulozi šefa Flying Squada, posebnog odjela Scotland Yarda.

Prema opisu, Company of Crime je mješavina menadžerske simulacije izgradnje carstva i poteznih taktičkih borbi uz veliki naglasak na bliske sukobe, a bez obzira na izabranu stranu, na nama je da sastavimo prokušane ekipe od kojih svaki član dolazi s unikatnim sposobnostima koje u određenim trenucima izvjestan poraz mogu pretvoriti u pobjedu. Prema planu, Company of Crime bi se trebao pojaviti na Steamu na kojem već ima rezerviranu stranicu, te na ostalim popularnim servisima namijenjenim distribuciji digitalnih naslova.

Malo drugačiji Gears

Kako prenosi Xbox Wire, na kojem priopćenje Tylera Bielmana iz ekipe The Coalitiona koji su na igri radili možete pročitati u cijelosti i pritom otkriti mnoge zanimljive detalje, Gears Tactics za PC je pozlaćen, te ga očekujemo na tržištu 28. travnja. Verzija za Xbox One malo kaska, no ipak će biti objavljena tijekom ove godine, a kao glavne razloge developeri navode želju da se posvete inačici za PC koja je pak nastala u preliminarnim dogovorima The Coalitiona i razvojnog tima Splash Damage kao kooperanata u izradi.

Smješten dvanaest godina prije Gears of Wara, Gears Tactics nam predstavlja Gabriela Diaza koji će se zajedno sa svojom ekipom naći na planeti Sera na kojoj ljudski gradovi padaju redom pred hordama Loctusa. Ukoliko vam je prezime glavnog junaka poznato, podsjetit ćemo vas kako isto nosi i protagonist Gearsa 5, Kait, njegov direktni potomak. Kako god bilo, očekuje nas mnogo poteznog nadmudrivanja s okrutnim protivnicima među kojima i nekolicina posebnih, opremanje naših suboraca i pričom vođena kampanja, a dodatne detalje potražite na ranije navedenom linku.

E3 neće ni digitalno

Zbog nesretne epidemije virusa COVID-19 otkazana su sva okupljanja i sajmovi, uključujući tradicionalni E3. Vijest o odgodi prenijeli smo sredinom ožujka i organizatori su izvorno natuknuli kako bi E3 mogao dobiti neku vrstu online izdanja. "Zajedno s našim članovima istražujemo mogućnost online izdanja kako bi u lipnju prikazali najave i novosti iz industrije", stajalo je u službenom priopćenju potvrde otkazivanja, no kako doznaju novinari IGN-a, i taj projekt pada u vodu, barem u organiziranom obliku.

Umjesto istog, ESA će poticati individualne najave tvrtki u narednim mjesecima od kojih neke možda osvanu na stranicama www.E3expo.com, a kako kažu u izjavi, raduju se ponovnom okupljanju industrije i zajednice iduće godine u redizajniranom izdanju sajma E3. Tko preživi, pričat će, no lipanjsko tradicionalno bombardiranje masovnim najavama i detaljnijim informacijama o igrama koje su u izradi možemo zaboraviti.