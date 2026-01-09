Ekipa MachineGamesa radi na novom nastavku Wolfensteina

Wolfenstein je legendarni serijal kojem je ekipa MachineGamesa odlučnim The New Orderom udahnula novi život i predstavila ga mlađoj generaciji igrača. Ne računamo li spin-offove, avanture B.J. Blaskowitza pratili smo i u The New Colossusu, koji je objavljen prije osam godina, a sudeći po glasinama iz nekoliko izvora, izgledno je da će naš junak uskoro ponovno uzeti oružje u ruke i napucavati mrske naciste koji su zavladali SAD-om u ovoj viziji alternativne povijesti.

Prve naznake novog Wolfensteina objavio je portal Windows Central, koji navodi kako „MachineGames rade na multiplayer naslovu nalik na Rainbow Six Siege“, ali i da su čuli kako je i Wolfenstein III u igri, kako bi se poklopio s Amazonovim TV serijalom Wolfenstein koji je najavljen prošle godine.

Ovu je vijest potvrdio i portal Kotaku, koji tvrdi da ju je doznao iz vlastitih izvora. Premda napominju da se Bethesda, kao vlasnik MachineGamesa, još nije oglasila komentarom, izgledno je da će se ovi talentirani developeri, nakon odličnog Indiana Jones and the Great Circle, vratiti serijalu koji ih je proslavio.