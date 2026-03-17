Starfield službeno stiže na PlayStation 5 uz velika ažuriranja i nižu cijenu

Nakon gotovo tri godine ekskluzivnosti za Xbox i PC, Bethesdina svemirska epopeja Starfield dolazi na PlayStation 5 već 7. travnja 2026., zajedno s plaćenom ekspanzijom Terran Armada i velikim besplatnim ažuriranjem Free Lanes

Matej Markovinović utorak, 17. ožujka 2026. u 20:19

Nakon višemjesečnih glasina, Bethesda Game Studios je i službeno potvrdio da njihov znanstveno-fantastični RPG Starfield stiže na PlayStation 5. Veliki dan za vlasnike Sonyjeve konzole je 7. travnja 2026., kada će igra postati dostupna, a isti datum donosi i dva velika ažuriranja za sve platforme, paket koji Bethesda opisuje kao "najveću nadogradnju igre od njenog izlaska".

Dolazak na PlayStation 5 događa se otprilike dvije i pol godine nakon što je Starfield debitirao na Xboxu i PC-u, čime se završava period ekskluzivnosti. Iz Bethesde navode kako će PS5 verzija u potpunosti iskoristiti mogućnosti DualSense kontrolera, uključujući adaptivne trigere, haptički odziv i svjetlosnu traku koja će prikazivati zdravlje lika. Posebna pažnja posvećena je vlasnicima PS5 Pro konzole, za koje su pripremljena dva grafička načina rada: Pro Performance za višu stopu sličica u sekundi i Pro Visual za poboljšanu rezoluciju i vizualne detalje. Standardno izdanje igre na PlayStationu koštat će 49,99 eura, dok je Bethesda istovremeno trajno snizila cijenu osnovne igre na svim platformama u pokušaju privlačenja novih igrača.

Paralelno s izlaskom na novoj platformi, Starfield dobiva i dva značajna sadržajna paketa. Prvi je plaćena ekspanzija pod nazivom Terran Armada, koja donosi novu narativnu liniju u stilu prethodnika Shattered Space. Igrači će se suočiti s invazijom robotskih snaga Terran Armade, a ekspanzija uključuje nove likove, lokacije, neprijatelje i misije. Cijena ovog DLC-a iznosit će oko 10 eura, a bit će besplatan za sve vlasnike Premium izdanja igre.

Drugo, i možda još važnije ažuriranje, jest potpuno besplatni paket nazvan Free Lanes. On uvodi značajne promjene koje je zajednica dugo tražila, poput Cruise Mode načina rada koji omogućuje izravno putovanje između planeta unutar istog zvjezdanog sustava bez dodatnih ekrana za učitavanje. Uz to, stiže i novo kopneno vozilo Moon Jumper, mogućnost pristupa zajedničkom skladištu iz više baza te novi članovi posade koje možete regrutirati. Ove promjene ciljaju na stvaranje fluidnijeg i bogatijeg iskustva istraživanja svemira, približavajući Starfield mehanikama viđenim u konkurentskim naslovima.

Ovaj potez dio je šire strategije Microsofta o dovođenju svojih najvećih naslova na konkurentske platforme. Starfield se tako pridružuje nizu bivših Xbox ekskluziva koje su stigle ili se očekuju na PlayStationu tijekom 2026. godine, a među kojima su i Fable, Forza Horizon 6 te Halo: Campaign Evolved. Unatoč početnim kritikama, Starfield i dalje održava stabilnu bazu s preko 200.000 dnevnih igrača, a Bethesda je potvrdila kako ovo ažuriranje predstavlja tek "sljedeće poglavlje" te da planiraju podržavati igru godinama koje dolaze.

 

✨ Elegantno rješenje za zdravlje, stil i svakodnevnu udobnost! ⌚🌸

-18%

Pametni sat GARMIN Venu 4, 41mm - bež

Garmin Venu 4 (41 mm, bež) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 10 dana baterije, 5 ATM vodootpornost, te preko 25 fitness i zdravstvenih funkcija uključujući ECG, Pulse Ox, sleep i stress tracking. Lagana i moderna izrada čini ga idealnim za cjelodnevno nošenje

449,99 € 549,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

✨ Izdržljiv sat za avanture i maksimalnu pouzdanost! ⌚🗺️

-10%

Pametni sat GARMIN Instinct 3, 45mm - Amoled Black/Crni

Garmin Instinct 3 (45 mm, AMOLED Black) donosi rugged dizajn, 1.2'' AMOLED zaslon, integriranu LED svjetiljku, multi‑band GPS sa SatIQ‑om, MIL‑STD‑810 otpornost i 10 ATM vodootpornost. Uz dug vijek baterije i 24/7 health tracking, idealan je za aktivan i outdoor stil.

375,49 € 417,50 € Kupi

✨ Stil, zdravlje i vrhunska svakodnevna funkcionalnost u jednom! ⌚✨

-10%

Pametni sat GARMIN Vivoactive 6, Bone / Lunar Gold

Garmin Vivoactive 6 (Bone / Lunar Gold) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 11 dana baterije, 80+ sportskih aplikacija, napredne zdravstvene funkcije poput Body Battery™, HRV, Pulse Ox, sleep coachinga, te Glasovne obavijesti, Garmin Pay i glazbu – sve u elegantnom, laganom dizajnu.

281,25 € 312,50 € Kupi

✨ Precizna vaga za cjelovit uvid u tvoje zdravlje! ⚖️📊

-10%

Pametna vaga GARMIN Index S2, crna

Garmin Index S2 (crna) mjeri težinu, trend težine, postotak masnoće, BMI, mišićnu i koštanu masu te udio vode, a podatke automatski sinkronizira u Garmin Connect putem Wi‑Fi mreže. Nudi do 16 korisničkih profila, visokorezolucijski ekran i bateriju do 9 mjeseci.

142,14 € 157,94 € Kupi

✨ Mali, elegantan i uvijek spreman uljepšati tvoj dan! 💜⌚

-25%

Pametni sat GARMIN Lily 2 - Lilac - silikonski remen

Garmin Lily 2 (Lilac) je mali, elegantan pametni sat sa skrivenim uzorkom na leći koji dodirom otkriva svijetli touchscreen, do 5 dana baterije, te praćenjem sna, stresa, disanja, Body Battery™ i ženskog zdravlja. Lagano metalno kućište i silikonski remen čine ga idealnim za svaki dan.

218,84 € 292,50 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

369 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

949 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi