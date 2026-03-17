Starfield službeno stiže na PlayStation 5 uz velika ažuriranja i nižu cijenu

Nakon gotovo tri godine ekskluzivnosti za Xbox i PC, Bethesdina svemirska epopeja Starfield dolazi na PlayStation 5 već 7. travnja 2026., zajedno s plaćenom ekspanzijom Terran Armada i velikim besplatnim ažuriranjem Free Lanes

Nakon višemjesečnih glasina, Bethesda Game Studios je i službeno potvrdio da njihov znanstveno-fantastični RPG Starfield stiže na PlayStation 5. Veliki dan za vlasnike Sonyjeve konzole je 7. travnja 2026., kada će igra postati dostupna, a isti datum donosi i dva velika ažuriranja za sve platforme, paket koji Bethesda opisuje kao "najveću nadogradnju igre od njenog izlaska".

Dolazak na PlayStation 5 događa se otprilike dvije i pol godine nakon što je Starfield debitirao na Xboxu i PC-u, čime se završava period ekskluzivnosti. Iz Bethesde navode kako će PS5 verzija u potpunosti iskoristiti mogućnosti DualSense kontrolera, uključujući adaptivne trigere, haptički odziv i svjetlosnu traku koja će prikazivati zdravlje lika. Posebna pažnja posvećena je vlasnicima PS5 Pro konzole, za koje su pripremljena dva grafička načina rada: Pro Performance za višu stopu sličica u sekundi i Pro Visual za poboljšanu rezoluciju i vizualne detalje. Standardno izdanje igre na PlayStationu koštat će 49,99 eura, dok je Bethesda istovremeno trajno snizila cijenu osnovne igre na svim platformama u pokušaju privlačenja novih igrača.

Paralelno s izlaskom na novoj platformi, Starfield dobiva i dva značajna sadržajna paketa. Prvi je plaćena ekspanzija pod nazivom Terran Armada, koja donosi novu narativnu liniju u stilu prethodnika Shattered Space. Igrači će se suočiti s invazijom robotskih snaga Terran Armade, a ekspanzija uključuje nove likove, lokacije, neprijatelje i misije. Cijena ovog DLC-a iznosit će oko 10 eura, a bit će besplatan za sve vlasnike Premium izdanja igre.

Drugo, i možda još važnije ažuriranje, jest potpuno besplatni paket nazvan Free Lanes. On uvodi značajne promjene koje je zajednica dugo tražila, poput Cruise Mode načina rada koji omogućuje izravno putovanje između planeta unutar istog zvjezdanog sustava bez dodatnih ekrana za učitavanje. Uz to, stiže i novo kopneno vozilo Moon Jumper, mogućnost pristupa zajedničkom skladištu iz više baza te novi članovi posade koje možete regrutirati. Ove promjene ciljaju na stvaranje fluidnijeg i bogatijeg iskustva istraživanja svemira, približavajući Starfield mehanikama viđenim u konkurentskim naslovima.

Ovaj potez dio je šire strategije Microsofta o dovođenju svojih najvećih naslova na konkurentske platforme. Starfield se tako pridružuje nizu bivših Xbox ekskluziva koje su stigle ili se očekuju na PlayStationu tijekom 2026. godine, a među kojima su i Fable, Forza Horizon 6 te Halo: Campaign Evolved. Unatoč početnim kritikama, Starfield i dalje održava stabilnu bazu s preko 200.000 dnevnih igrača, a Bethesda je potvrdila kako ovo ažuriranje predstavlja tek "sljedeće poglavlje" te da planiraju podržavati igru godinama koje dolaze.