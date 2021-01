Elite Dangerous: Odyssey i Hogwarts Legacy odgođeni

Odgode igara normalna su stvar, ali globalna pandemija svakako nije olakšala posao razvojnim timovima. Kao i prošle godine, i ova je počela s odgađanjem izlaska nekih igara. Nakon što je Square Enix odgodio pucačinu Outriders na početak travnja i svoj Project Athia u 2022. godinu, a Capcom pomaknuo Pragmatu čak u 2023. godinu, još dvije igre priključile su se trendu.

Prva će ipak stići 2021. godine, ali nešto kasnije nego što je bilo najavljeno. Razvojni tim Frontier Developments objavio je kako im je koronavirus poremetio planove, pa će ogromna i iščekivana ekspanzija Elite Dangerous: Odyssey sada kasniti i na PC i na konzole. Novi dodatak omogućit će igračima da iskuse igru iz nove perspektive i posjete planete koje su do sada mogli promatrati samo iz svemira, a evo kako to izgleda:

Umjesto početkom godine, igrači koji igraju na računalima trebali bi moći zaigrati ekspanziju ovog proljeća, dok će konzolaši morati čekati do kasne jeseni. Najprije će postati dostupna alfa verzija, dok bi konačna trebala biti spremna do kraja lipnja. Za PlayStation 4 i Xbox One verzije žele imati dovoljno vremena kako bi "osigurali da sadržaji koji stižu na te platforme zadovoljavaju visoke standarde kvalitete". Elite Dangerous: Odyssey se već sada prodaje za 34,99 eura, a osim istraživanja planeta uključuje i taktičke borbe, podešavanje likova, posebne misije i druženje s drugim zapovjednicima diljem galaksije. Više detalja nalazi se na ovim stranicama.

Druga igra koja je bila najavljena za 2021. godinu je spoj avanture i RPG-a smješten u svijetu Harry Pottera, Hogwarts Legacy. Iako je taj naslov u kojem će igrači moći napraviti svojeg čarobnjaka najavljen prošle godine, u izradi je već nekoliko, a očito je da Avalanche Software treba još vremena kako bi napravili sve što žele. Vijest je stigla putem društvenih mreža:

Ekipa se zahvalila fanovima diljem svijeta i dodala da će igra u najboljem mogućem izdanju stići iduće godine. Osim toga, nisu htjeli davati konkretnije informacije, ali znamo da se radnja odvija u 19. stoljeću na poznatim lokacijama, bez poznatih likova s potpuno novom pričom. Vi ćete utjeloviti učenika u toj školi magije i na vama je da odlučite kakav će taj svijet biti. Službene stranice kriju nešto više informacija, a trailer koji je objavljen sredinom rujna možete još jednom pogledati u nastavku.