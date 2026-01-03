Epic Games poklanja Total War: Three Kingdoms i Wildgate do osmog siječnja

Epic Games Store završava svoje blagdansko darivanje s dva velika naslova. Preuzmite strategiju Total War: Three Kingdoms i svemirsku pucačinu Wildgate potpuno besplatno

Bug.hr subota, 3. siječnja 2026. u 12:04

Kao što to čine već dugi niz godina, iz Epic Games Storea su tijekom posljednjih tjedana 2025. godine svakodnevno poklanjali po jedan besplatan naslov. Sada kada je 2026. godina i službeno stigla, Epicovo božićno darivanje igara se primiče kraju, a za kraj su nam ostavili dva zanimljiva naslova: Total War: Three Kingdoms i Wildgate, a dostupni su za preuzimanje odmah!

Oba naslova možete dodati u svoju kolekciju sve do osmog siječnja, a radi se o dvije potpuno različite igre. Prvi je Wildgate, PvPvE multiplayer pucačina koju je razvio Moonshot Games, a objavio Dreamhaven. Igra je izašla još u srpnju 2025. godine i nudi jedinstven pristup žanru zahvaljujući kombinaciji pucačine iz prvog lica i borbe svemirskim brodovima. Mnogi su je opisali kao "Sea of Thieves u svemiru", stoga je svakako vrijedi isprobati, pogotovo jer je besplatna. Ipak, ne treba očekivati da će vam postati idući veliki live-service naslov.

Drugi naslov je Total War: Three Kingdoms, posljednji nastavak u dugovječnom RTS serijalu. Igru je razvio Creative Assembly, a objavila SEGA, a po izlasku je primila solidne ocjene od strane kritičara i igrača. Iako nije za svakoga, oni koji uživaju u strategijama imat će u čemu uživati i pronaći će sate i sate zabave.

I Wildgate i Total War: Three Kingdoms dostupni su za preuzimanje do osmog siječnja, nakon čega će ih u ponudi besplatnih igara zamijeniti tower defence klasik Bloons TD6. Stoga, ako ste zainteresirani, požurite i osigurajte svoje primjerke na vrijeme.



