Epic Games poklanja Total War: Three Kingdoms i Wildgate do osmog siječnja

Kao što to čine već dugi niz godina, iz Epic Games Storea su tijekom posljednjih tjedana 2025. godine svakodnevno poklanjali po jedan besplatan naslov. Sada kada je 2026. godina i službeno stigla, Epicovo božićno darivanje igara se primiče kraju, a za kraj su nam ostavili dva zanimljiva naslova: Total War: Three Kingdoms i Wildgate, a dostupni su za preuzimanje odmah!

Oba naslova možete dodati u svoju kolekciju sve do osmog siječnja, a radi se o dvije potpuno različite igre. Prvi je Wildgate, PvPvE multiplayer pucačina koju je razvio Moonshot Games, a objavio Dreamhaven. Igra je izašla još u srpnju 2025. godine i nudi jedinstven pristup žanru zahvaljujući kombinaciji pucačine iz prvog lica i borbe svemirskim brodovima. Mnogi su je opisali kao "Sea of Thieves u svemiru", stoga je svakako vrijedi isprobati, pogotovo jer je besplatna. Ipak, ne treba očekivati da će vam postati idući veliki live-service naslov.

Drugi naslov je Total War: Three Kingdoms, posljednji nastavak u dugovječnom RTS serijalu. Igru je razvio Creative Assembly, a objavila SEGA, a po izlasku je primila solidne ocjene od strane kritičara i igrača. Iako nije za svakoga, oni koji uživaju u strategijama imat će u čemu uživati i pronaći će sate i sate zabave.

I Wildgate i Total War: Three Kingdoms dostupni su za preuzimanje do osmog siječnja, nakon čega će ih u ponudi besplatnih igara zamijeniti tower defence klasik Bloons TD6. Stoga, ako ste zainteresirani, požurite i osigurajte svoje primjerke na vrijeme.