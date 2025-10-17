Tencent je najavio besplatni „extraction“ horor pucačinu Rules of Engagement: The Grey State

Na temeljima propalog battle royalea Ring of Elysium, kineski Tencent najavio je novu pucačinu s mehanikama izvlačenja i elementima horora

Uvijek aktivna kineska izdavačka tvrtka Tencent najavila je Rules of Engagement: The Grey State, svoj novi projekt koji bi trebao ugledati svjetlo dana u neko doba iduće godine. Na radost ljubitelja free-to-play igara, i ovaj će naslov biti besplatan u osnovnom obliku s opcionalnim mikrotransakcijama, a potpisuje ga Gray State Studio.

Velikoj većini ovaj je razvojni tim nepoznat, no riječ je o ekipi koja je pod nazivom Aurora Studio također za Tencent prije šest godina izbacila battle royale Ring of Elysium.

Spomenuti je u početku bilježio određeni uspjeh, no zbog pretrpanog tržišta nije zaživio kako treba, pa je ugašen 2023. godine. Ipak, postavio je temelje za svježe najavljeni Rules of Engagement: The Grey State, koji koristi iste osnove taktičke borbe i mehanike izvlačenja, no u priču dodaje klasni sustav napretka s razgranatim razvojnim stablima, opasno okruženje te horor PvE elemente.

Drugim riječima, ovaj će svijet ugostiti čitav niz čudovišta i scenarija zbog kojih ćemo se više bojati NPC-a nego drugih igrača, za što autori kažu da su inspiraciju crpili iz knjiga, filmova i „drugih izvora“, po svemu sudeći – ostalih igara. U početku će igra ponuditi tri klase uz naknadno uvrštavanje novih, dok autori obećavaju izostanak pay-to-win monetizacije.