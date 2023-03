Epic Games Store besplatno dijeli Rise of Industry

Kao i svakog četvrtka, na Epic Games Storeu je došlo do smjene besplatnih igara koje se mogu preuzeti u narednih tjedan dana, a jučer je na red došla menadžerska strategija Rise of Industry

Ponuda besplatnih igara koje se svakog četvrtka smjenjuju na Epic Games Storeu je svakako usporila, jer ponovo imamo slučaj da nam ovaj dućan digitalnim potrepštinama nudi samo jedan naslov. Doduše, obzirom da se radi o igrama za koje ne treba izdvojiti ni centa, bilo bi nepošteno prigovarati, tim više što u narednih tjedan dana imamo priliku u kolekcije uvrstiti igru uvijek popularne menadžersko graditeljske orijentacije, Rise of Industry.

Spomenuta je smještena u tridesete godine prošlog stoljeća u kojima započinjemo s izgradnjom vlastitog industrijskog carstva u vrlo živom i proceduralno generiranom okruženju koje se stalno mijenja sukladno našim odlukama. Ukratko, na nama je izgradnja tvornica, organizacija efikasnih proizvodnih lanaca koji započinju nabavkom sirovina, izrada gotovih proizvoda, te distribucija istih prema rastućim gradovima sukladno njihovim potrebama.

Kako bi začinili igrivost, developeri Dapper Penguin Studios su u Rise of the Industry ubacili nasumične događaje i trgovanje dionicama koji mogu omesti i najbolje planirane poteze, kao i konkurenciju koja nikad ne spava i strpljivo čeka priliku kako bi preuzela naše dobro uhodane poslove. Prema riječima autora, zahvaljujući jednostavnim mehanikama, ovaj će naslov biti zanimljiv početnicima jednako kao i veteranima žanra koji će pak doći na svoje u kompleksnim strategijama i visokom stupnju ponovljivosti.

Kako smo spomenuli, Rise of Industry je moguće besplatno prisvojiti do popodnevnih sati 9. ožujka kada će ga naslijediti avantura Call of the Sea.