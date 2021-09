Epic Games Store besplatno dijeli The Escapists

Do idućeg četvrtka imamo priliku u zbirke igara na Epic Games Storeu uvrstiti The Escapists, indie strategiju u kojoj nam je cilj pobjeći iz strogo čuvanih zatvora

U sklopu tjedne rotacije besplatnih igara na Epic Games Storeu, od jučer je dostupan The Escapists koji nas stavlja u nezahvalnu ulogu zatvorenika čiji je cilj pobjeći iz zatvora na koji god način smislimo. Hoće li to biti krađa uniforme stražara, kopanje tunela ili pak podizanje masovne pobune u čijem ćemo se metežu uspjeti domoći slobode, ovisi samo o nama. Na raspolaganju nam je gomila predmeta koje možemo izraditi i koji bi nam trebali pomoći u bijegu, no morat ćemo ih sakrivati od čuvara, te poštivati zatvorske rutine i biti prisutni na prozivkama i na dodijeljenim zatvorskim poslovima.

Developeri su priredili deset potpuno funkcionalnih zatvora i isto toliko zatvorskih zanimanja koja će nam biti jedan od glavnih izvora resursa za potrebnu opremu i oružja. Dakako, život u zatvoru je težak za pojedinca, pa su autori uvrstili nekoliko vrsta mita kojim možemo pridobiti ostale zatvorenike da nam pomognu u bijegu. Sam bijeg ne mora uvijek teći po planu i ponekad ćemo morati donositi odluke u letu zbog nepredviđenih okolnosti zbog čega igra ima veliki faktor ponovljivosti i lako je na nju izgubiti desetke sati. Ako i to nije dosta, The Escapists dolazi s detaljnim Prison Editorom, odnosno alatima za izradu vlastitih zatvora koje je kasnije moguće podijeliti sa zajednicom.

The Escapists je dostupan do četvrtka, 30. rujna, i za prisvajanje je potreban valjani korisnički račun na Epic Games Storeu, a nakon što ga uvrstite u kolekcije, ostat će ondje zauvijek. Prema informacijama na EGS-u, naslijedit će ga odlična, ali i iznimno kompleksna strategija Europa Universalis IV na što ćemo vas svakako na vrijeme podsjetiti.