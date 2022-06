Epic Games Store daruje A Game of Thrones: The Board Game i Car Mechanic Simulator 2018

Od jučer su na Epic Games Storeu dostupni A Game of Thrones: The Board Game Digital Edition i Car Mechanic Simulator 2018, a naslijedit će ih Geneforge 1 - Mutagen i Iratus: Lord of the Dead

Svakog četvrtka u poslijepodnevnim satima dolazi do smjene besplatnih igara koje nam Epic Games Store već godinama poklanja. Kao i ranije, sve što je potrebno su aktivan korisnički račun i par klikova mišem kojima u košarice do idućeg četvrtka možemo utrpati A Game of Thrones: The Board Game Digital Edition i Car Mechanic Simulator 2018. A Game of Thrones: The Board Game Digital Edition je digitalna prerada igre na ploči koju je svojevremeno objavio Fantasy Flight Games, a tijekom iste igrači šire svoj utjecaj diljem Westerosa kombinacijom strateškog planiranja, lukave diplomacije i dakako, vojne sile.

Ne trebamo posebno spominjati kako se čitava stvar temelji na popularnim fantazijskim novelama Georgea R.R. Martina, a grabež za prijestolje kreće smrću kralja Roberta Baratheona. U igrama može sudjelovati do šest igrača online ili jedan protiv pet računalom vođenih frakcija, a kako stoji u opisu, najveće izglede za pobjedu ima strana koja će pametno koristiti pregovore i prijevare, obzirom da u svakom potezu imamo priliku napraviti tajnu akciju poput izdaje ranjivog saveznika ili kreirati savezništvo protiv treće strane. Zvuči zanimljivo, a kako je trenutno A Game of Thrones: The Board Game Digital Edition besplatan, vjerujemo da ga fanovi Igre prijestolja neće propustiti.

Druga igra koja se dijeli je Car Mechanic Simulator 2018, prethodnik nešto mlađeg izdanja od prije godinu dana. Ukratko, u istom nam je cilj pronalaziti unikatne primjerke na otpadima, te im vratiti prvobitni sjaj. Obzirom da je ova igra više okrenuta simulacijama, automobili su sastavljeni od tisuća dijelova od kojih većinu moramo rastaviti i zamijeniti ispravnima, odrezati dijelove karoserije nagrižene hrđom i zavariti nove i uglavnom, pošteno umazati ruke prije no što naša blještava jurilica izleti iz garaže. Kako napredujemo, tako ćemo i nadograđivati našu radionicu, a zahvaljujući nasumičnom kreiranju misija, Car Mechanic Simulator 2018 je jedna od igara kojoj se lako svako malo vratiti. Prema planu, ovaj dvojac će idućeg četvrtka naslijediti Geneforge 1 - Mutagen i Iratus: Lord of the Dead.