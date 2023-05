Epic Games Store daruje Fallout: New Vegas - Ultimate Edition

Kao i svakog četvrtka u poslijepodnevnim satima, Epic Games Store je obnovio ponudu besplatnih igara koje igrači s aktivnim korisničkim računom mogu uvrstiti u svoje kolekcije. Iako obično znamo što nam slijedi nakon aktualne ponude, tijekom promotivnih akcija su nove besplatne igre neotkrivene sve dok se ne nađu u ponudi, što je slučaj i sada obzirom da je u tijeku Mega Sale 2023 o kojem smo pisali. Nakon Death Strandinga kojeg smo mogli prisvojiti do jučer, red je došao na Fallout: New Vegas - Ultimate Edition, nešto stariji, ali po mnogima vjerojatno najbolji Fallout od kada je ovaj serijal prešao u 3D svijet i sablaznio stare fanove.

Objavljen prije 13 godina, Fallout: New Vegas - Ultimate Edition je dobio niz nagrada i nominacija, iako i sami pamtimo kako je u tom inicijalnom izdanju bio poprilično bugovit, kao uostalom, da budemo malo zločesti, i svaki Fallout do sada. Kao što mu i ime govori, ovo izdanje je smješteno u Nevadu u kojoj New Vegas čini samo jedan dio igre obzirom da je područje dakako masivno i prepuno sadržaja. Ultimate Edition koji je u ponudi uz osnovnu igru donosi i nekoliko dodataka, konkretno Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues i Lonesome Road, te je kako i dolikuje, očišćeno od tehničkih nedostataka.

Fallout: New Vegas - Ultimate Edition je dostupan do četvrtka, 1. lipnja, a naslijedit će ga neka druga "misteriozna" besplatna igra koja nije otkrivena obzirom da Epic Games Store Mega Sale 2023 traje do 15. lipnja.