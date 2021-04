Epic Games Store ovog tjedna dijeli tri besplatne igre, predugih naslova da bismo ih ovdje naveli

Deponia: The Complete Journey, Ken Follett's The Pillars of the Earth i The First Tree su besplatni do idućeg četvrtka kada će ih zamijeniti Alien: Isolation i Hand of Fate 2

Tjedna rotacija besplatnih igara na Epic Games Storeu se nastavlja predviđenim tempom, no ovaj put je Epic odlučio podijeliti čak tri igre: Deponia: The Complete Journey, Ken Follett's The Pillars of the Earth i The First Tree. Kao igrači koji smo karijeru gradili na nebrojenim naslovima, uključujući masu point-and-click avantura, posebno nas raduje uvrštavanje Deponia: The Complete Journeya, trilogije upakirane u jedno izdanje što jamči preko 40 sati igrivosti.

Ovaj je serijal slavu stekao maštovitim zagonetkama, privlačnim likovima i obiljem humora što posebno dolazi do izražaja u dijalozima među likovima, kao i neobičnim zapletom o Rufusu koji živi na planetu Deponia koji je čitav pretvoren u veliko odlagalište otpada. Valja spomenuti kako Deponia: The Complete Journey donosi i preko četiri sata komentara developera, mapu Deponie koja je interaktivna, sustav pomoći za zadatke i mini-igre, dodatne bonuse poput "kako nacrtati glavnog lika" i tako redom. U svakom slučaju, poklon za poželjeti.

Ken Follett's The Pillars of the Earth je pak nastao prema istoimenom literarnom djelu spomenutog autora, te nas vodi u Englesku tijekom 12. stoljeća gdje mali gradić započinje gradnju katedrale koju predvodi redovnik Philip. Isti je jedan od igrivih likova, zajedno s dječakom Jackom, vrsnim kamenorescem, te negdašnjom velikašicom Alienom koji će zajedničkim snagama pokušati provesti ovaj ambiciozni plan u stvarnost. Ukratko, tijekom 30 godina imat ćemo priliku umiješati se u rat, romanse i kojekakve urote, a zanimljivost je kako priča ne mora nužno pratiti onu iz knjige.

Za one koji vole smirujuću igrivost, kao naručena stiže 3D avantura The First Tree koja prati dvije paralelne priče. Jednu o lisici koja pokušava pronaći izgubljenu obitelj, te drugu koja govori o zbližavanju sina i oca na Aljasci. Uz specifičan grafički izražaj, ovo djelo jednog programera nas vodi na put na kojem ćemo pokušati proniknuti u izvor života i otkrivati artefakte tijekom kratke seanse od samo sat i pol koliko igra traje, a spomenut ćemo i kako je ovo naslov u kojem nema protivnika koji bi vam pokvarili meditaciju. Deponia: The Complete Journey, Ken Follett's The Pillars of the Earth i The First Tree su dostupni do 22. travnja kada će ih u popodnevnim satima zamijeniti odlični i zastrašujući Alien: Isolation, kao i rogue-like akcijska avantura Hand of Fate 2.