Epic Games Store pokrenuo blagdansku rasprodaju, svaki dan besplatno daruje novu igru

Uobičajena tjedna rotacija besplatnih igara na Epic Games Storeu je nakratko prekinuta zbog blagdanske rasprodaje tijekom koje se nude tisuće naslova na popustima do 75 posto. Od igara koje su nam zapele za oko, u ponudi je God of War za tridesetak eura, Red Dead Redemption 2 za dvadesetak i FIFA 23 za povoljnih 27,99 eura, no da ne prenosimo sve cijene, najpametnije je pretražiti njihov katalog s popustima u kojem se uistinu nalazi gomila svega i svačega.

Valja naglasiti da navedene cijene nisu finalne obzirom da se ponavlja praksa iz prethodnih godina, pa tako Epic Games svima daruje kupone s dodatnih 25 posto popusta za narudžbe iznad 14,99 eura, a nakon svake takve kupovine, dobit ćete novi kupon za narednu narudžbu.

Dakako, nisu zaboravljeni ni pokloni, ipak je vrijeme darivanja, a ovaj servis nas je odlučio razveseliti novim paketom besplatnih igara koje se ovaj put smjenjuju na dnevnoj bazi.

Drugim riječima, svaki dan će se dijeliti nova igra zbog čega će ovih dana Epic Games Store vjerojatno biti posjećeniji nego čitave godine, a sezonu otvara Bloons TD 6, u osnovi tower defense naslov s dodatkom heroja kojeg je preporučljivo zaigrati kooperativno zbog maksimalne zabave.

Sutra nam slijedi novi poklon i tako do 29. prosinca kada ova promocija završava, dok će sama rasprodaja potrajati do 5. siječnja.