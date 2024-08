Epic je probio Appleovu tvrđavu: Fortnite se u EU vratio na iOS u vlastitoj trgovini

Nakon što je 2020. godine uklonjen iz Appleovog App Storea zbog kršenja Appleovih pravila plaćanja od strane Epic Gamesa, Fortnite je sada ponovno dostupan na iOS-u, verzija 17.6 ili novija, ali samo unutar Europske unije. Nova Epicova trgovina mobilnih aplikacija izravan je rezultat Zakona o digitalnim tržištima Europske unije u kontekstu dozvoljavanja postavljanja trgovine aplikacija trećim stranama na svojim platformama.

Za sada vlastite igre, ali planira proširenje

Nova trgovinu moguće je preuzeti na iPhoneu diljem EU-a, a na Android uređajima globalno. Trgovina u početku nudi Epicove vlastite igre, uključujući Fortnite, Rocket League Sideswipe i Fall Guys, a planira se proširiti ponudu suradnjom s vanjskim razvojnim timovima.

Katalina Izvor: Epic Games

Epicov potez ponovnog uvođenja Fortnitea i njegove trgovine aplikacija na iOS rezultat je detaljno praćene dugotrajne pravne bitke i medijskog nadmetanja s Appleom. Sukob je počeo kada je Epic implementirao sustav izravnog plaćanja unutar Fortnitea kako bi zaobišao Appleovu proviziju od 30 posto na kupnje unutar aplikacije, što je dovelo do uklanjanja igre iz App Storea i naknadnih tužbi. Iako je američki sud uglavnom stao na stranu Applea, regulatorni okvir EU-a otvorio je put Epicu da osnuje svoju trgovinu u Europi.

"Složen" proces instalacije

Unatoč ovom napretku, proces instalacije Epic Games trgovine na iOS-u ostaje složen, uključujući višestruke korake i prilagodbe postavki uređaja ali pogledajte video na kraju teksta pa odlučite sami koliko je to "složeno". Epic pripisuje ovu složenost onome što smatra namjernim preprekama koje su stvorili Apple i Google. Kako bi potaknuo korisnike da prođu kroz ovaj zahtjevan proces, Epic nudi ekskluzivni sadržaj unutar igre za igrače Fortnitea koji instaliraju trgovinu na svoje uređaje. Od sada pa do studenog, odnosno do ažuriranja 32.00, igrači Fortnitea na iOS-u i Androidu mogu otključati besplatno skin, kako je detaljno opisano u objavi na njihovom blogu.

"Stvarno smo uzbuđeni i zahvalni na europskom Zakonu o digitalnim tržištima," rekao je Tim Sweeney, osnivač i izvršni direktor Epic Gamesa, tijekom brifinga s novinarima a prenosi TheVerge. "Fortnite se napokon vraća na iOS u Europi."

Širenje trgovine

Epic ne staje samo s Appleom. Izvršni direktor Epica, Tim Sweeney, nagovijestio je širenje trgovine, navodeći slične regulatorne napore u drugim regijama, poput Ujedinjenog Kraljevstva i Japana. Trenutno korisnici iPhonea u Ujedinjenom Kraljevstvu ne mogu preuzeti Fortnite, međutim mogu ga igrati putem internetskog preglednika.

Nitko još ne govori o mogućnosti da se isto ostvari na američkom tržištu jer bi to bio izuzetan presedan za Apple i vjerojatno bi samo američki Vrhovni sud mogao presjeći taj čvor.

Kako preuzeti Fortnite na iOS-u (u EU)

Kako preuzeti Fortnite na Androidu?