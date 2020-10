Epic ovog tjedna dijeli opuštajuću avanturu i multiplayer pucačinu

Stigao je još jedna četvrtak što znači da je vrijeme za još jednu smjenu besplatnih igara u Epic Games Storeu. Nakon mršavijeg prošlog tjedna, kada je Epic dijelio samo šašav platformer Pikuniku, ovog tjedna igrače čekaju dvije poznatije igre, jedna avantura i jedan FPS.

Prva na redu je multiplayer pucačina Rising Storm 2: Vietnam na kojoj su zajedno radili timovi Antimatter Games i Tripwire Interactive i koja je izašla prije malo manje od tri i pol godine. U njoj igrači mogu uživati u multiplayer mečevima za 64 igrača na više od 20 mapa, birati između više od 50 oružja za napucavanje protivnika, odabrati jednu od šest vojski i podesiti svoje likove na brojne načine. Igra je dobila prilično dobre ocjene i od kritičara i od igrača, pa ako ste željni multiplayer akcije s pogledom iz prvog lica, zaputite se ovdje.

Druga igra dosta je drugačija i namijenjena je onima koji se žele malo odmoriti i opustiti. Tim Giant Squid, koji su osnovali neki od developera zaslužni za hit Journey, prije četiri godine dali su igračima opciju da zarone u ocean i da se u predivnom okruženju podruže s florom i faunom. Abzu je također pokupio odlične ocjene i dostupna je na svim aktualnim konzolama, pa ako ste je propustili i želite saznati zašto se igračima svidjela, u svoju kolekciju je možete besplatno dodati s ovih stranica.

Kao i uvijek, ponuda vrijedi do idućeg četvrtka u 17 sati po lokalnom vremenu kada će ove dvije igre zamijeniti nastavak na kultni horor Amnesia: A Machine for Pigs i zanimljiva indie strategija Kingdom: New Lands. Ako vam osim toga ovog vikenda treba još novih iskustava, do 13. listopada se na Steamu održava festival igara koji uključuje hrpu demo verzija, pa vam možda nešto zapne za oko.