EpicMEGA Sale 2024 - prvi je Dragon Age: Inquisition

Unazad par dana uveliko se pričalo o promotivnoj akciji tijekom koje će Epic Games Store svaki dan dijeliti po jedan besplatni naslov u sklopu velike rasprodaje koja je jučer započela. Epic MEGA Sale 2024 će trajati do 13. lipnja i koliko smo uspjeli zamijetiti, popusti su uistinu privlačni, pa se primjerice Tiny Tina's Wonderlands i Far Cry 6 nude uz 75 posto popusta, odnosno za petnaest eura, dok je Horizon Zero Dawn Complete Edition još jeftiniji i platit ćete ga samo 12,49 eura. Assassin's Creed Valhalla u standardnom obliku košta nepunih 12 eura, što je sitnica naspram količine sadržaja koje nudi, dok se God of War, Mortal Kombat 1 i Dying Light 2 Stay Human – Reloaded Editon nude upola cijene.

Čak i ako nemate namjeru potrošiti ni centa, svakako savjetujemo da do kraja MEGA Salea svakodnevno posjećujete Epic Games Store zbog jednodnevnih besplatnih poklona, od kojih je prvi Dragon Age: Inquisition.

Iako po nama nije najbolje poglavlje ovog RPG serijala, svakako je obavezno štivo za sve ljubitelje dobrih role-playing naslova, a verzija koja se nudi sadrži i sve naknadno objavljene dodatke, odnosno Flames of the Inquisition Arsenal, Armor, and Armored Mount, Dragon Age multiplayer Deluxe Edition chests, Skyhold Throne, Red Hart Halla and Bog Unicorn, Jaws of Hakkon DLC Pack, The Descent DLC Pack, Trespasser DLC Pack, Spoils of the Avvar, te Spoils of the Qunari.