FBC: Firebreak potpuno je podbacio na Steamu - igra ga tek dvadesetak igrača

Remedy se nedavno pohvalio da je njegov FBC: Firebreak okupio milijun igrača, no većina ih dolazi s konzola na kojima je igra dostupna besplatno u sklopu pretplatničkih servisa

Ekipa Remedyja, tvoraca odličnih singleplayer igara poput Max Paynea, Alana Wakea, Quantum Breaka i Controla, iz nekog se razloga odlučila okušati u kooperativnim pucačinama te je prije nešto manje od dva mjeseca lansirala FBC: Firebreak.

Riječ je o kooperativnoj pucačini smještenoj u svijet Controla, koja tročlane ekipe vodi u tajanstveni vladin pogon pod najezdom nadnaravnih sila i čudovišta, no za razliku od spomenutog uzora koji je zanimljivom pričom privukao igrače, FBC: Firebreak je debelo podbacio.

Prvi pokazatelji da nešto nije kako treba bile su ocjene kritike koje, ovisno o platformi, variraju između 63 i 66 posto, a nakon toga su se na njega obrušili i igrači koji ga opisuju kao okljaštrenu verziju Killing Floora s brojnim nedostacima.

Ipak, Remedy se nedavno pohvalio brojkom od milijun igrača, no statistike sa Steama im nisu išle u prilog. Naime, igru je u startu zaigralo nešto manje od dvije tisuće igrača, da bi posljednjih tjedana ta brojka pala na mizernih dvadesetak, iz čega se lako može zaključiti da je popularnija na konzolama.

To je na jučerašnjoj konferenciji za ulagače potvrdio i sam Remedy, koji je objavio kako „većina igrača su korisnici konzola Xbox Series X|S i PlayStationa 5“, što samo po sebi nije problem. No činjenica da je na spomenutima igra besplatna u sklopu pretplatničkih servisa svakako jest, jer autori dobivaju tek vrlo mali dio zarade.

Prema njihovim očekivanjima, Steam je po brojkama trebao predvoditi prodaju, no statistike portala SteamDB otkrivaju ružnu stvarnost. Za odljev igrača krive, među ostalim, zbunjujuće inicijalno iskustvo i strukturu misija, no i dalje su optimistični glede budućnosti u kojoj će igru nastaviti nadograđivati.