Fortnite dobio Impostors, novi način igranja u stilu popularnog Among Us

Početak globalne pandemije i prisilne izolacije koja je uslijedila je, ako ništa drugo, popularizirala skriveni dragulj Among Us. Riječ je o odlično koncipiranom multiplayer naslovu koji je u par mjeseci ostvario neviđen uspjeh o čemu smo svojevremeno pisali. Igrači preuzimaju ulogu posade svemirskog broda koja ga pokušava osposobiti za let, no među njima se nalazi i jedan ili nekoliko varalica koji ih moraju eliminirati bez da ih ostali vide, no osim njih samih, nitko ne zna tko su ubojice. Prokušani koncept odlučila je iskoristiti i ekipa Epic Gamesa koja je jučer nadogradila svoj Fortnite, na kojeg nećemo trošiti riječi jer svi sve znaju, novim načinom igranja koji, gle čuda, nosi naziv Fortnite Impostors.

Isti je smješten u tajno postrojenje "The Bridge" na nekom dijelu battle royale mape i ugostit će deset igrača, od kojih će njih osam biti agenti zaduženi za rad postrojenja, dok će dvojica biti negativci koji će ih pokušati sabotirati. Pred agentima je nekoliko vrsta zadataka poput slanja izvješća o oluji ili popravka famoznog autobusa iz kojeg igrači iskaču, a ukoliko obave sve što im je dodijeljeno, odnose pobjedu. S druge strane, Impostori ih u tome moraju onemogućiti i na raspolaganju će im biti nekoliko alata kao što su privremeno obustavljanje svih zadataka što kupuje dragocjeno vrijeme i teleportacija agenta i njih samih na nasumična mjesta unutar mape, a cilj je eliminirati dovoljno igrača protivničke ekipe kako bi preuzeli The Bridge uz uvjet da ne budu otkriveni.

Kad već spominjemo Fortnite, recimo i kako to nisu sve novosti vezane uz ovaj globalni fenomen, pa tako igrači igrači mogu nabaviti skin Mortyja iz popularne animirane serije Rick and Morty, a ranije ovog tjedna je najavljeno da će moći zaraditi ili kupiti i skin Wonder Woman. Uz njih, procurile su i prve slike Willa Smitha iz filmskog serijala Bad Boys u kojem je glumio detektiva Mikea Lowreya i koji će očito također u neko doba stići u Fortnite.