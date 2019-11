Half-Life: Alyx izlazi u ožujku iduće godine, ekskluziva je za VR

U utorak u ranim jutarnjim satima nam je Valve poručio da će uskoro podijeliti više informacija o novoj igri smještenoj u svijetu Half-Lifea, pa su to i napravili

Kao što su nakon kruženja glasina potvrdili, Valve je održao obećanje da će u četvrtak u 19 sati objaviti više detalja o svom povratku u svijet Half-Lifea. Iako nije ono čemu se većina igrača nadala, i dalje je reakcija na najavu VR igre Half-Life: Alyx bila izuzetno pozitivna. Sada smo saznali da se radi o ekskluzivi za VR, tako da oni koji nemaju te uređaje neće moći uživati u tom iskustvu.

Što se samih detalja tiče, radnja se odvija između prvog i drugog nastavka u serijalu, i kao što joj ime sugerira, prati Alyx Vance i osnivanje pokreta otvora protiv najezde vanzemaljskih snaga poznatih kao Combine. Iako se radi o VR naslovu, Valve je rekao da će iskustvo biti solidne dužine, da će imati borbu, zagonetke i istraživanje, a oni koji uskoče moći će uživati u novoj priči.

Za igranje će vam trebati Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift ili Windows Mixed Reality, a za one koji su se odlučili na kupovinu Valveovog VR uređaja će igra biti besplatna. Iako igra nema konkretan datum izlaska, već se samo spominje ožujak 2020. godine, stranice na Steamu su već funkcionalne i svi zainteresirani od danas mogu odraditi predbilježbe po cijeni od 44,99 eura.

"Svi u Valveu su uzbuđeni što se vraćamo u svijet Half-Lifea. VR nam je dao posebnu energiju. Mnogo smo uložili u ovu tehnologiju, ali smo još uvijek game developeri i to što smo se posvetili izradi ovoliko ambiciozne VR igre nas podjednako veseli. Da se to ostvari u obliku Half-Lifea čini se kao kulminacija stvari do kojih nam je jako stalo: izvrsne igre, revolucionarna tehnologija i otvorene platforme. Jedva čekamo da ljudi uskoče u ovo iskustvo", poručio je šef Valvea, Gabe Newell.

Uz najavu stigle su naravno i prve slike, kao i prvi gameplay prikaz, za koji se mislio da će biti rezerviran za ovogodišnju dodjelu nagrada The Game Awards. Njega možete pogledati u nastavku, a službene stranice kriju nešto više informacija o tome što će Half-Life: Alyx uključivati.