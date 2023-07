Halo Infinite na Steamu igra sve manje igrača, niti dva posto od početnog broja

Statistike verzije za Xbox vjerojatno nikad nećemo saznati, no sudeći prema brojkama na Steamu, Halo Infinite je u manje od dvije godine napustilo čak 98 posto igrača koji su ga u prvim danima igrali. Valja naglasiti kako je multiplayer komponenta spomenutog objavljena zasebno i potpuno je besplatna od prvog dana, no sve manje ljudi pokazuje interes za ovaj oblik zabave. Prema servisu Steamcharts, u proteklih mjesec dana je Halo Infinite u prosjeku igralo 3.252 igrača, što možda ne izgleda toliko loše, no pri samom je dnu ljestvice, pogotovo ako govorimo o besplatnim mrežnim pucačinama.

Objavljen 15. studenog 2021., isprva kao otvorena beta, multiplayer dio Halo Infinitea je snažno startao i okupljao u prosjeku gotovo 300 tisuća igrača u svakom trenutku, no u mjesecima koji su slijedili, lavina je krenula. Iako developeri iz 343 Industriesa objavljuju nove sadržaje u vidu sezona, prema komentarima igrača, uredno ignoriraju bilo kakve upite zajednice na PC-u, stari tehnički problemi se vuku praktički od izlaska i očito nemaju namjeru popraviti stvari, pa je pitanje vremena kada će se serveri, ponovo naglašavamo, verzije za PC, ugasiti za sva vremena.

Pomalo čudno, gledamo li Microsoft, odnosno Xbox Game Studios, koji stoji iza ovog projekta, jer istima smo u par navrata odali priznanje na račun primjerice Sea of Thievesa i još par igara koje su doslovce podigli iz pepela i uz neophodne prepravke pretvorili ih iz sigurnih podbačaja u sada popularne i rado igrane naslove.