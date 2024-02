Age of Empires 2 dobiva još jednu ekspanziju, Victors and Vanquished

Legendarni RTS Age of Empires 2 još uvijek ima svoju publiku kojoj za dva tjedna stiže DLC Victors and Vanquished s čak 19 scenarija prema povijesnim predlošcima

Nema nikakve sumnje da je Age of Empires 2 masi starijih igrača i dalje najbolji RTS kojeg su ikad zaigrali. Povodom dvadesete obljetnice od izlaska, prije pet godina je svjetlo dana ugledao Age of Empires II: Definitive Edition, remasterirana inačica sa svim naknadno objavljenim sadržajima što se činilo kao zgodno priznanje ovom strateškom naslovu, no ista je, osim što su je zaigrali oni koji su svojevremeno provodili besane noći uz izvorno izdanje, privukla i popriličan broj novih obožavatelja. Krajnji rezultat su iznimno pozitivni dojmovi koji su nagnali Xbox Game Studios na akciju i objavu pet naknadnih dodataka s novim scenarijima, a šesti stiže za dva tjedna.

Riječ je o ekspanziji Victors and Vanquished koja kao i raniji DLC-ovi donosi i neke sadržaje kreirane od strane talentiranih igrača, a takvi su za ovu prigodu posebno dorađeni i očišćeni od bugova, rebalansirani, dodani su profesionalni glasovi i uvrštena dostignuća. Dakako, tu je i pet potpuno novih misija, što zbirno čini 19 uzbudljivih povijesnih bojnih polja na kojima ćemo se naći u ulogama Ragnara Lothbroka, Karla Velikog ili primjerice Oda Nobunage. Prema planu, Victors and Vanquished kreće u prodaju 14. ožujka, a kad već spominjemo Age of Empires II: Definitive Edition, isti se na Steamu do 29. veljače nudi uz 50 posto popusta i cijena mu iznosi samo 9,99 eura što je obzirom na količinu sadržaja prilično dobra ponuda.