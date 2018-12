Heroes of the Storm nije mrtav, ali nije ni daleko do toga

Nakon najave kako Heroes of the Storm izlazi iz esportsa, Blizzard smiruje igrače obećanjem kako će, iako smanjenim intenzitetom, ipak i dalje dodavati nove sadržaje

Sredinom prosinca Blizzard je objavio kako će dio programera koji su radili na Heroes of the Stormu dodijeliti drugim projektima, te da spomenuti naslov više neće podržavati u svijetu esportsa, odnosno, da otkazuje turnire Heroes Global Championship i Heroes of the Dorm u idućoj godini. Iako je prema njihovim riječima ovakvu odluku bilo teško donijeti, bila je nužna i logična obzirom da su i prijašnjih godina poduzimali slične korake koji su u konačnici dovodili do novih naslova.

Nakon blamaže na ovogodišnjem BlizzConu s najavom Diabla Immortal i kasnijim izjavama kako sve svoje franšize namjeravaju prebaciti u svijet mobilnih igara, ovo je još jedan težak udarac za fanove Blizzardovih hitova koji su ih godinama vjerno slijedili što su isti i javno izrazili putem društvenih kanala okrivljujući sve veći utjecaj/pohlepu Activisiona u poslovnoj politici Blizzarda. Naravno da to ne znači da će Heroes of the Storm nestati sa scene, no sasvim sigurno će nadogradnje stizati laganijim tempom što potvrđuje nedavno obraćanje javnosti šefa razvoja Kaéa Milkera koji kaže kako je sada ekipa koja radi na igri manja, no uvjerava nas da je potpuno funkcionalna i sprema za izazove koji slijede.

Premda trenutno ne može otkrivati detalje o novostima na kojima rade, Milker napominje kako su trenutno u stadiju dovršavanja smjernica za redizajn uloge heroja, konsolidacije službenih partija i ljestvica uspješnosti, vraćanja mogućnosti direktne zamjene Gemova za individualne skinove, kao i dodavanja više sadržaja koje igrači mogu zamijeniti za osvojene zlatnike. Kako je ranije otkriveno, početkom siječnja bi na testnim serverima trebao zaživjeti novi heroj, 85. po redu, no bez obzira na sve ove lijepe vijesti, ne možemo se oteti dojmu kako Heroes of the Storm ulazi u stadij održavanja tijekom kojeg će developeri puštati samo nužne nadogradnje, tek toliko da ga održe na životu.