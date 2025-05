GTA 6 foršpan oborio rekord koji je do sad držao Marvel

Novi foršpan za GTA 6 upravo je oborio rekord koji je do sada držao Marvel, što iznova potvrđuje da će nadolazeća igra definitivno biti najveće izdanje u sljedećem ljetu – iako izlazi u istom mjesecu kada i dugo očekivani Avengers: Doomsday i Star Wars: New Jedi Order, a nešto kasnije slijede i Spider-Man: Brand New Day te The Odyssey Christophera Nolana. Ipak, čak i unatoč konkurenciji i odgođenom datumu izlaska, sve upućuje na to da će GTA 6 prema popularnosti nadmašiti sve navedene projekte.

Naime, GTA 5 je 2013. godine u samo tri dana zaradio milijardu dolara te postao druga najprodavanija igra svih vremena, s više od 200 milijuna prodanih primjeraka. Uzme li se u obzir trenutni interes za GTA 6, vrlo je moguće da će novi nastavak nadmašiti i ovaj legendarni uspjeh. Prema tome, sasvim očekivano, objava novog GTA 6 foršpana bila je ogroman događaj, posebno jer ovaj put nije bilo konkretne najave. Doduše, Rockstar Games je tek nekoliko dana ranije odgodio izlazak GTA 6 za iduću godinu i obožavateljima poručio da uskoro mogu očekivati novosti — ali, ipak se radilo o iznenađenju. Osim opširnog foršpana, objavljeni su detalji o likovima te više od 70 novih slika zaslona, što je upravo ono što su obožavatelji željeli vidjeti nakon gotovo godinu i pol dana šutnje.

Ipak, da ova šutnja nije naštetila popularnosti igre potvrdilo je nevjerojatnih 475 milijuna pregleda na različitim platformama čime je srušen prethodni rekord koji je držao Marvelov foršpan za Deadpool & Wolverine, koji je u svoja prva 24 sata prikupio 365 milijuna pregleda. Čak je i pjesma Hot Together grupe The Pointer Sisters korištena u foršpanu zabilježila nevjerojatan porast u broju slušatelja. Naime, platforma Spotify je objavila da je broj slušanja porastao za čak 180.000 posto. Radi se o zaista impresivnom postignuću koje će, s obzirom na to da Rockstar nastavlja raditi na dodatnom usavršavanju igre tijekom sljedeće godine, u finalnoj verziji vjerojatno izgledati još impresivnije.