Homeworld 3 službeno najavljen, no neće tako skoro

Homeworld i njegov nastavak smo igrali davnih dana i podjednako u njemu uživali baš kao i u remasteriranom izdanju prije četiri godine. Godinu kasnije, dobili smo priliku preseliti iz 3D svemirskih borbi na površinu pustinjskog planeta u Homeworldu: Deserts of Kharak koji je poslužio kao uvod u ranije spomenuta prva dva poglavlja, ali iako mu ne možemo gotovo išta zamjeriti, Homeworld je oduvijek bio sinonim za svemirsko napucavanje lovcima, bombarderima i većim popratnim brodovljem. Obzirom na popularnost serijala bilo je pitanje vremena kada će se netko odlučiti na izradu nastavka, a krajem prošlog tjedna Gearbox Publishing nas je razveselio objavom kako je na izradi uposlena ekipa Blackbird Interactivea osnovana od strane umjetničkog direktora originalnog Homeworlda, Roba Cunningham.

Pozitivno je što je Homeworld 3 već u pripremi, barem na papiru, no ipak ćemo ga morati dosta dugo čekati, prema planu, do konca 2022. godine. Sama priča nastavlja se na onu iz Homeworlda 2, u kojem smo se sukobili s nomadskim pljačkašima i tražeći priliku da ih uništimo otkrili treću jezgru koja omogućava dalja putovanja koja kreću upravo s trećim nastavkom u kojem nas očekuju nove avanture. Kakve, nije otkriveno, no prema obećanju, prioritet im je kreirati igru koja je igrivošću, grafikom i zvukom odmah prepoznatljiva. Glazbenu podlogu će stvoriti originalni kompozitor Paul Ruskay (soundtrack svih dosadašnjih izdanja je fenomenalan), dok će „best-in-class“ bitke svemirskih flota biti dostupne i u multiplayeru na kojeg direktno mogu utjecati sami igrači putem stranica Figa.

Na njemu je naime pokrenuta crowdfunding kampanja koja je u tri dana prikupila gotovo pola milijuna dolara uz zacrtani iznos od samo jednog dolara. Za očekivati je kako će ta svota biti i daleko viša do isteka, a sam Fig je odabran kao poveznica između igrača i developera, jer kako potonji kažu, „mi smo partneri“. Kako je Homeworld 3 tek par mjeseci na stolovima dizajnera i programera, svi koji se uključe u kampanju mogu svojim komentarima direktno utjecati na razvoj igre i pomoći je oblikovati, pa ukoliko se vidite u tome, slobodno navratite ovdje i odaberite model koji vam odgovara.