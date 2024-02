Nakon podrobnijeg testiranja kampanje, Homeworld 3 je u posljednji tren odgođen za svibanj

Nakon što je zaživio u demo verziji na Steam Next Festu, bili smo uvjereni da je 8. ožujak zacementirani datum izlaska Homeworlda 3, no jučer popodne su naša uvjerenja naglo potonula

Jučer smo pisali o demo inačicama nekolicine nadolazećih igara koje možemo zaigrati tijekom Steam Next Festa i kao prvu i nama najpoželjniju, naveli smo Homeworld 3. Obzirom da nas je do izlaska dijelilo mjesec dana i demo je bio dostupan, čvrsto smo vjerovali da će autori ispoštovati obećanje, no u popodnevnim satima je stigao hladan tuš u vidu zajedničkog priopćenja Gearboxa i Blackbird Interactivea. U istom kažu kako su ipak donijeli tešku odluku o odgodi, pa tako umjesto 8. ožujka, Homeworld 3 igramo tek 15. svibnja.

U dodatnom pojašnjenju ovog poteza, developeri navode kako su u testiranje kampanje nedavno doveli veći broj vanjskih suradnika, odnosno igrača koji nisu sudjelovali u razvoju ovog naslova, te na temelju njihovih povratnih informacija zaključili da je ovom dijelu igre ipak potrebno dodatno ugađanje za koje bi dodatna dva mjeseca trebala biti dostatna. Ovo nije prvi put da se izlazak Homeworlda 3 pomiče, jer nakon prikupljanja financijskih sredstava na Figu, originalno je bilo rečeno da će radovi biti dovršeni 2022., pa je stigla odgoda u 2023., zatim u veljaču ove godine i naknadno u ožujak, ali eto, ipak ćemo taj sretan događaj (valjda) dočekati u svibnju.

U jednu ruku razumijemo odluku Gearboxa i Blackbird Interactivea obzirom da je riječ o prvom punokrvnom nastavku serijala koji je prvi u žanr RTS-a uveo treću dimenziju i to davne 1999. godine što je uspješno nastavljeno s drugim poglavljem 2003., dok Homeworld: Deserts of Kharak, iako odličan, ipak više predstavlja spin-off izveden na klasičan način.

Koliko je velik interes igrača nakon svih ovih godina bilo je jasno nakon uspjeha remasteriranih izdanja originala, tako da igrači od Homeworlda 3 očekuju mnogo. A mnogo bi trebali i dobiti, jer osim kampanje koja će prema riječima autora pružiti istu napetu atmosferu i neizvjesnost u svakoj misiji, u pripremi su PvP i co-op načini igranja, kao i potpuno novi War Games kojeg možete isprobati iz prve ruke u demo inačici na Steam Next Festu.