Horizon Forbidden West: Complete Edition idući petak stiže za PS5 i početkom 2024. za PC

Prije dva tjedna pisali smo o Horizon Forbidden Westu: Complete Edition, točnije glasinama da je isti u pripremi, a iste su se pokazale vjerodostojnima, barem jednim dijelom. Naime, tada su procurile informacije sa stranica Singapurske ocjenjivačke komisije IMDA na kojima je prvi put spomenut i pritom dobio ocjenu podobnosti M18, no isto tako se spominjao samo PlayStation 5 kao podržana platforma.

Naknadno je billbil-kun, suradnik portala Dealabs s debelim vezama u industriji naveo kako je Horizon Forbidden West: Complete Edition uistinu u izradi, te da ga osim za PS narednih tjedan dana možemo očekivati na PC-ju i to na Steamu, kao i Epic Games Storeu.

Nova službena objava na PlayStation blogu potvrđuje jedan dio njegovih navoda jer se Horizon Forbidden West: Complete Edition uistinu pojavio na navedenim servisima, ali se za PC inačicu još nisu otvorile predbilježbe, već ju je moguće staviti na listu želja. Kako kažu iz PlayStationa, verzija za PC se očekuje rano iduće godine i dodatne informacije će biti objavljene u mjesecima koji slijede, dok će se ova kompilacija za PlayStation 5 pojaviti u prodaji 6. listopada.

Kako smo pisali, Complete Edition sadrži originalni Horizon Forbidden West i naknadno objavljenu ekspanziju Burning Shores, te neke kozmetičke poslastice, službeni soundtrack, digitalni strip i još par sitnica. Raduje nas što je za PC inačicu angažirana ekipa Nixxesa, što je svakako dobra vijest, obzirom da su isti za spomenutu platformu već radili na Marvel's Spider-Manu Remastered i Ratchet & Clanku: Rift Apart.

Obje su igre bile izvrsno prebačene, za razliku od The Last of Us Part I kojeg je pripremala ekipa Iron Galaxyja uz, blago rečeno, katastrofalne rezultate zbog čega je igra na PC-ju dobila nadimak " The Crash of Us".