Hrvatska live-action obrada trailera The Last of Us Part 2

Projekt Manna Wanders se nakon Naruta, The Witchera 3, Fullmetal Alchemista i Shadow of Colossusa posvetio obradi promotivnog videa za The Last of Us Part 2 i moramo priznati da izgleda i zvuči odlično!

Naughty Dog i Sony su na veliko oduševljenje fanova prije dvije godine najavili The Last of Us Part 2 kojeg još uvijek strpljivo čekamo i nadamo se da ćemo ga uskoro dočekati. Tom su prilikom objavili promotivni video kojeg je domaća ekipa Manna Wandersa odlučila djelomično preraditi na filmski način. Spomenuti kreativci djeluju već neko vrijeme i ranije su se na sličan način pozabavili sa skladbama Lullaby of Woe iz The Witchera 3, Prologue: To the Ancient Land iz Shadow of the Colossusa, te s dvije iz Naruta i Bratjom iz Fullmetal Alchemista. Kažemo sličan jer je u kadru prijašnjih uradaka uglavnom bila glavna protagonistica, pjevačica i flautistica Romana Pavliša, dok je u ovom slučaju rekreiran gotovo čitav video.

Spot je režirao Dinko Šimac, dok je Romana Pavliša uz prikladnu šminku i kostimografiju preuzela ulogu Ellie i otpjevala i odsvirala Through the Valley, iako kako sama kaže, nije gitaristica. Dijalog između Ellie i Joela kojeg glumi Karlo Kučanda je izvorni (Ashley Johnson, Troy Baker), a u projektu su kako sugestijama i postavljanjem scene, tako i rekvizitima i glumeći mrtvace pomogli i njihovi prijatelji. Iza projekta stoji spomenuti dvojac koji su u stalnoj postavi Manna Wandersa, s time da je Romana zadužena za glazbeni dio priče, dok je Dinko zaslužan za vizualni, a u na svakom videu imaju i neke glazbene ili glumačke goste.

Čitava priča je krenula iz strasti prema animeu i igrama, a cilj Manna Wandersa je odati počast nekim od najboljih soundtrackova iz igara, animea i filmova. Također, to je i eksperiment u kojem se Dinko i Romana okušavaju i vježbaju glazbenu i video produkciju. Prvi video, Naruto - Sadness and Sorrow, objavili su prije 2 godine kad su otvorili kanal na YouTubeu, a spomenuti spot trenutno broji preko 600 000 pregleda. Pjesme uglavnom biraju na temelju njihove popularnosti i mogućnosti prilagodbe za snimanje u malom kućnom studiju u kojem je flauta najčešće glavni instrument. Video The Last of Us Part 2 je sniman u napuštenoj kući u Đurđevcu koju su potpuno preuredili (i uneredili krvlju) za snimanje. Samo snimanje je obavljeno u jednom danu, s time da je cjelokupni projekt, od snimanja glazbe, pripreme rekvizita i kostima, te scenografije potrajao oko 3 dana.

Sam Last of Us Part 2 je mješavina akcije i prikradanja koje je nužno za savladavanje daleko opremljenijih protivnika, no detaljnije informacije o njemu Sony taji kao zmija noge. Ako je vjerovati dosadašnjoj praksi, kada nas počnu bombardirati s detaljima i materijalima, od izlaska nas ne dijeli mnogo. U međuvremenu, pojačajte zvučnike i uživajte!