Hrvatska na gaming karti svijeta - Gdje smo i kamo idemo?

Hrvatska industrija videoigara trenutačno je u pozitivnom stadiju – ima rekordni broj zaposlenih, sve više studija s ozbiljnim projektima i igre koje sve češće dobivaju na popularnosti na globalnom tržištu. Prema relativno nedavnom istraživanju Klastera proizvođača videoigara, provedenom u suradnji s A1 Hrvatska, u 2023. godini u domaćoj gaming industriji bile su zaposlene 532 osobe, što je najveći broj dosad. Uz to, udvostručio se i broj tvrtki s više od 10 zaposlenih, što pokazuje stabilan rast sektora.

Domaćih hitova uistinu ima

Hrvatske igre sve su prepoznatljivije među igračima, posebno na Steamu, a značajno je i to da čak 68 posto domaćih studija već koristi umjetnu inteligenciju u procesoru razvoja. Taj spoj tehnološke inovacije i kreativnosti ne omogućuje samo brži razvoj igara, već i njihovu konkurentnost na globalnom tržištu.

Žanr survivala je prije desetak godina doživio pravi procvat, a ekipa Gamepiresa je iskoristila pomamu i 2018. pokrenula program ranog pristupa za SCUM, koji je ubrzo postao pravi hit na Twitchu

Oni koji vjerno prate domaće studije i imaju već dosta "igara pod nogama", zasigurno znaju da se hrvatska gaming scena može pohvaliti impresivnim popisom uspješnih naslova. Među njima se ističu Serious Sam 3: BFE, koji je prodan u tri milijuna primjeraka, Escape Simulator s 2,4 milijuna prodanih kopija, SCUM, koji je ostvario prodaju od 2,2 milijuna primjeraka te The Talos Principle s prodanih 1,4 milijuna. Svaki od tih naslova pokazuje da i hrvatski developeri mogu stvoriti igre koje se ravnopravno natječu s globalnim hitovima.

Top 10 najuspješnijih PC igara proizvedenih u Hrvatskoj Naziv igre Broj prodanih primjeraka Serious Sam 3: BFE 3 milijuna Escape Simulator 2,4 milijuna SCUM 2,2 milijuna The Talos Principle 1,4 milijuna The Red Solstice 2 824.000 Starpoint Gemini 2 678.000 Gas Guzzlers Extreme 291.000 SEUM: Speedrunners from Hell 143.000 Unity of Command (1+2) 109.000 Patron 87.000

Kad je riječ o razvojnim studijima, domaću scenu i dalje predvodi Croteam, otac već spomenutog Serious Sama i The Talos Principlea. Rame uz rame mu je Gamepires, domaći lider u survival žanru zahvaljujući SCUM-u, Pine Studio koji se specijalizirao za puzzle igre, poput Escape Simulatora, dok je Nanobit, inače najveći hrvatski studio koji zapošljava više od 120 ljudi, orijentiran prije svega na mobilne igre koje pričaju priču. Uz njih, Ironward je postao poznat po taktičkim pucačinama, a Little Green Men Games istaknuo se svemirskim strategijama, poput serijala Starpoint Gemini.

Financiranje je i dalje ključno za opstanak i rast

U industriji videoigara, financiranje je ključno za opstanak i rast. Upravo zato je važno istaknuti da je Hrvatska još 2018. godine prepoznala videoigre kao audiovizualnu djelatnost, čime su osigurani zakonski okviri za poticaje. U kontekstu toga, potrebno je istaknuti da su Ministarstvo kulture i HAVC dosad uložili više od milijun eura u razvoj igara, a dodatna sredstva osigurana su iz fonda Kreativne Europe.

Još jedna zanimljiva činjenica je ta da je 23 posto hrvatskih studija odbilo financijske ponude koje uključuju kockarske mehanizme i nepošteno reklamiranje. Ta odluka pokazuje visoku razinu profesionalnosti i etičnosti domaćih developera, koji žele stvoriti kvalitetne igre bez kontroverznih monetizacijskih modela. Drugim riječima – nije sve u parama!

S obzirom na rast broja zaposlenih, uspjeh domaćih igara i sve veću podršku institucija, može se reći da hrvatska gaming industrija ima svijetlu budućnost. Sve veća potražnja za stručnjacima u području razvoja videoigara otvara prilike za mlade koji žele karijeru u tom sektoru, a u tome važnu ulogu igraju i fakulteti te njihovi obrazovni programi. Uz kvalitetnu edukaciju i nastavak ulaganja u industriju, ozbiljno se može postaviti pitanje možemo li postati nova europska gaming sila.

Serious Sam kultna je pucačina iz prvog lica, poznata po frenetičnoj akciji, hordama neprijatelja i prepoznatljivom humoru

Centar gaming industrije u Novskoj

Potencijal gaming industrije odavno je prepoznat, a jedan od dokaza tome je i stvaranje Centra gaming industrije u Novskoj. Na površini od gotovo devet hektara, uz financijsku podršku fondova EU, gradi se prvi kampus gaming industrije. Centar će sadržavati učeničko-studentski dom za smještaj 250 korisnika, zgradu fakulteta, prostore za smještaj profesora te razne prateće sadržaje. Prostorom će dominirati arena za e-sport, koja podsjeća na prizemljeni NLO, i u njoj će biti 2500 mjesta za promatrače i prostor za gaming natjecanja. U budućem gaming kampusu provodit će se petogodišnji visokoobrazovni studij s 50 studenata godišnje, te srednjoškolski program za 24 učenika. Grad Novska i Sisačko-moslavačka županija još su 2016. prepoznali potencijal gaming industrije i počeli sa specijalizacijom u tom području. Dovršetkom tog projekta, koji se predviđa u 2027. godini, otvorit će se nove mogućnosti mladim ljudima koji žele studirati informatiku i specijalizirati se u razvoju i programiranju videoigara.