Razvoj videoigara kao potencijal

U području informatike i tehnologije postoji mnoštvo specijaliziranih grana na koje se programerski stručnjaci mogu usmjeriti tijekom svoje edukacije i karijere. Od razvoja softvera, web i mobilnih aplikacija, preko kibernetičke sigurnosti i analize podataka, pa sve do umjetne inteligencije i razvoja videoigara – mogućnosti su brojne, a tehnologija se neprestano razvija.

Prošle godine istražili smo kako hrvatski informatički i računalni studiji prate ubrzan razvoj umjetne inteligencije, koja je nesumnjivo jedno od najvažnijih tehnoloških područja današnjice. AI sve više mijenja način kako funkcioniraju industrije, od zdravstva i financija, do transporta i obrazovanja, a njegov utjecaj posebno se osjeća i u svijetu programiranja. Studiji su tada pokazali spremnost za prilagodbu tim trendovima specijaliziranim kolegijima, projektima i suradnjom s industrijom.

Ove godine odlučili smo usmjeriti pozornost na još jedno brzorastuće područje – razvoj videoigara. Industrija videoigara jedna je od najbrže rastućih grana digitalne ekonomije, čiji globalni prihodi već nadmašuju filmsku i glazbenu industriju zajedno. Videoigre postale su više od puke zabave – one su snažan alat za edukaciju, istraživanje, terapiju i razvoj tehnologije. Njihova popularnost otvara vrata novim mogućnostima, a potreba za visokoobrazovanim stručnjacima u tom sektoru raste iz godine u godinu.

Hrvatska gaming industrija posljednjih godina bilježi značajan rast zaposlenosti i ostvaruje vrhunske rezultate na globalnoj sceni, što je jasan pokazatelj da postoji velika potražnja za stručnjacima u tom sektoru. Domaći studiji, poput Croteama, Gamepiresa i Ironwarda, postigli su zavidne rezultate, a njihov uspjeh dokazuje da postoji ogroman potencijal za daljnji rast te industrije. Osim što se gaming industrija sve više povezuje s umjetnom inteligencijom, virtualnom i proširenom stvarnošću te blockchain tehnologijom, ona također nudi širok spektar mogućnosti za kreativce, dizajnere i programere.

Edukacija kao ključ razvoja

Za razvoj videoigara potrebne su interdisciplinarne vještine koje uključuju programiranje, dizajn, umjetničku kreativnost i pripovijedanje. Stoga je nužno da obrazovne institucije ponude kvalitetne programe koji spajaju ta područja. Sve više fakulteta i učilišta uvodi specijalizirane kolegije i studijske programe iz područja game developmenta, gamifikacije i interaktivnog dizajna. Praktična edukacija i rad na stvarnim projektima iznimno su važni kako bi studenti stekli iskustvo i konkurentnost na tržištu rada. Suradnja s industrijom uz stručne prakse, radionice i mentorstva može pomoći studentima da bolje razumiju potrebe tržišta te se uspješnije uključe u profesionalni svijet razvoja igara.

Industrija videoigara specifična je prema tome što objedinjuje dva naizgled različita područja – informatiku i umjetnost. Uspješan razvoj igre zahtijeva širok spektar vještina, od programiranja i razvoja softvera, do dizajna, umjetnosti i zvuka. Upravo ta interdisciplinarnost čini tu industriju toliko uzbudljivom i dinamičnom, te pruža priliku za suradnju stručnjaka iz različitih područja. Razvoj videoigara jedno je od rijetkih područja gdje se visoka tehnologija isprepliće s kreativnim izrazom. Programeri, dizajneri, umjetnici i pisci zajedno stvaraju interaktivne svjetove koji zabavljaju, inspiriraju i potiču inovacije. Hrvatska gaming scena prepoznala je tu potrebu za povezivanjem tehničkih i umjetničkih vještina, a daljnji razvoj obrazovnih programa u tom smjeru mogao bi značajno pridonijeti rastu domaće industrije igara.

Gdje studirati razvoj videoigara u Hrvatskoj

Razvoj videoigara postaje sve zastupljeniji u hrvatskom obrazovnom sustavu, a studenti mogu birati između tehničkih fakulteta, umjetničkih akademija i privatnih edukacijskih centara. Ovisno o interesima – bilo da se radi o programiranju, dizajnu, bilo o 3D modeliranju – postoji niz opcija koje omogućuju kvalitetno obrazovanje i ulazak u industriju. Kao što smo rekli, s obzirom na to da se radi o interdisciplinarnom području, na popis institucija koje pružaju to obrazovanje ne ulaze isključivo tehnički fakulteti, već i umjetničke akademije, koje baš i ne možemo smjestiti na popis mjesta gdje se može studirati informatika. Međutim, znanje koje pružaju te institucije nužno je za razvoj videoigara. Teško je očekivati da će jedna osoba u timu biti zadužena i za programiranje i za dizajn i za 3D modeliranje. Stoga se razvojni timovi za videoigre obično sastoje od osoba iz različitih područja.

Postoji mnoštvo opcija gdje je moguće studirati razvoj videoigara. Pojedini privatni fakulteti, kao što je, primjerice, Sveučilište Algebra Bernays, nude cjeloviti preddiplomski studij u tu svrhu. S druge strane, valja spomenuti i pokušaj o obliku projekta Edu4Games. Riječ je o izradi standarda zanimanja i kvalifikacija te novih studijskih programa za područje dizajna i razvoja videoigara. Navedeni projekt provodio se do 2022. godine u suradnji nekoliko sastavnica Sveučilišta u Zagrebu – Akademije dramske umjetnosti, Akademije likovnih umjetnosti, Studija dizajna pri Arhitektonskom fakultetu, Fakulteta organizacije i informatike te Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Plan je bio razviti interdisciplinarni studijski program dizajna i razvoja videoigara s četiri usmjerenja – za dizajnera videoigara, vizualnog umjetnika videoigara, producenta videoigara i programera videoigara. Međutim, navedeni projekt je prekinut 2022. godine i ostao je samo kao dobar pokušaj stvaranja interdisciplinarnog studija. Ipak, nadamo se da će jedna ovako dobra ideja na kraju ipak zaživjeti, usprkos organizacijskim izazovima. Neosporno je da interes za ovakvim studijem postoji i da će postojati i u budućnosti jer videoigre neće tako brzo nestati.

Što je sve potrebno za vrhunsku videoigru?

Svaka videoigra počinje kôdom. Programeri su ključni u procesu razvoja igara jer osiguravaju da sve tehnički funkcionira – od fizike kretanja i umjetne inteligencije, do mrežnog povezivanja i optimizacije performansi. Jezici poput C++, C#, Python i JavaScript najčešće se koriste u razvoju igara, dok su alati poput Unityja i Unreal Enginea postali standard u industriji.

Osim klasičnog programiranja, igre zahtijevaju specijalizirane tehničke discipline, poput razvoja igračkih mehanika (game mechanics), proceduralne generacije sadržaja i optimizacije grafike. S obzirom na brz razvoj tehnologije, posebno su važne inovacije u području umjetne inteligencije i fizikalnih simulacija, koje omogućuju realističnije i interaktivnije igre.

S druge strane, umjetnost i dizajn imaju ključnu ulogu u stvaranju prepoznatljivog vizualnog identiteta igre. Grafički dizajneri, konceptualni umjetnici i 3D modeleri rade na vizualnoj prezentaciji likova, okoliša i korisničkog sučelja, dok animatori oživljavaju svijet igre.

Moderne igre sve više koriste napredne tehnike 3D modeliranja, motion capturea i proceduralnog generiranja sadržaja, kako bi postigle visoku razinu realizma. Softveri poput Blendera, Maya i ZBrusha koriste se za izradu kompleksnih modela i animacija, dok se u području dizajna razina (level design) primjenjuju tehnike iz arhitekture i filmske produkcije.