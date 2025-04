Popis prijediplomskih i diplomskih studija informatike u Hrvatskoj (ak. god. 2025./26.)

Kao i svake godine, priredili smo detaljnu mapu na kojoj možete pronaći popis prijediplomskih i diplomskih studija informatike, računarstva i srodnih područja u Hrvatskoj. Kvalitetan studij informatike može se pronaći gotovo u svakom kutu Hrvatske. Popis je segmentiran prema sveučilišnim i stručnim studijima, a obuhvaća prijediplomske i diplomske smjerove.

Budući da je razvoj videoigara interdisciplinarno područje, za razvoj videoigre osim programiranja potrebna su i druga znanja i vještine. Prije svega, riječ je o dizajnu, 3D animaciji, umjetničkoj kreativnosti, dramaturgiji, sposobnosti obrade multimedije i sl. Stoga smo u zadnjem dijelu popisa odlučili zasebno izdvojiti i određene studije i smjerove koji će pružiti dodatno znanje iz navedenih područja. Završetkom nekih od studija s tog popisa također možete dobiti izvrsnu podlogu za neku od važnih uloga u procesu stvaranja videoigara.

SVEUČILIŠNI STUDIJI

Gradovi: Dubrovnik, Osijek, Pula, Rijeka, Split, Varaždin, Zagreb

Na popisu se nalaze sveučilišni prijediplomski studiji te sveučilišni diplomski studiji kao opcije za nastavak školovanja.

Sveučilišni studij računarstva FERIT Osijek

DUBROVNIK

► Sveučilište u Dubrovniku - Odjel za elektrotehniku i računarstvo

Link: www.unidu.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu

Titula: univ. bacc. ing. el.

Studij: Primijenjeno / Poslovno računarstvo

Titula: univ. bacc. ing. comp.

» Diplomski (2 godine)

Studij: Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu

Titula: univ. mag. ing. el.

Studij: Primijenjeno / Poslovno računarstvo

Titula: univ. mag. ing. comp.

OSIJEK

► Sveučilište u Osijeku - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija

Link: www.ferit.unios.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Elektrotehnika i informacijska tehnologija

Titula: univ. bacc. ing. el.

Studij: Računarstvo (smjerovi: Programsko inženjerstvo, Računalno inženjerstvo)

Titula: univ. bacc. ing. comp.

» Diplomski (2 godine)

Studij: Elektrotehnika (smjerovi: Elektroenergetika, Automatizacija industrijskih sustava te Komunikacija i informatika)

Titula: univ. mag. ing. el.

Studij: Računarstvo

Titula: univ. mag. ing. comp.

Studij: Automobilsko računarstvo i komunikacije

Titula: univ. mag. ing. comp. et. comm techn.

► Sveučilište u Osijeku - Fakultet primijenjene matematike i informatike

Link: www.mathos.unios.hr



» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Matematika i računarstvo

Titula: univ. bacc. math. et comp.

» Diplomski (2 godine)

Studij: Matematika i računarstvo

Titula: univ. mag. math. et comp.

PULA

► Sveučilište u Puli - Fakultet informatike

Link: fipu.unipu.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Informatika (redovni ili online izvanredni)

Titula: univ. bacc. inf.

» Diplomski (2 godine)

Studij: Informatika (redovni ili online izvanredni)

Titula: univ. mag. inf.

Studij: Informatika – nastavni smjer (redovni ili online izvanredni)

Titula: univ. mag. inf.

► Sveučilište u Puli - Tehnički fakultet

Link: tfpu.unipu.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Računarstvo

Titula: univ. bacc. ing. comp.

» Diplomski (2 godine)

Studij: Računarstvo

Titula: univ. mag. ing. comp.

RIJEKA

► Sveučilište u Rijeci - Fakultet informatike i digitalnih tehnologija

Link: www.inf.uniri.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Informatika

Titula: univ. bacc. inf.

» Diplomski (2 godine)

Studij: Informatika

Titula: univ. mag. inf.

► Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet

Link: www.riteh.uniri.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Računarstvo

Titula: univ. bacc. ing. comp.

Studij: Elektrotehnika

Titula: univ. bacc. ing. el.

» Diplomski (2 godine)

Studij: Računarstvo (smjerovi: Programsko inženjerstvo, Računalni sustavi)

Titula: univ. mag. ing. comp.

Studij: Elektrotehnika (smjerovi: Automatika, Elektroenergetika)

Titula: univ. mag. ing. el.

SPLIT

► Sveučilište u Splitu - Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Link: www.fesb.unist.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Elektrotehnika i informacijska tehnologija

Titula: univ. bacc. ing. el. techn. inf.

Studij: Računarstvo

Titula: univ. bacc. ing. comp.

» Diplomski (2 godine)

Studij: Elektrotehnika

Titula: univ. mag. ing. el.

Studij: Računarstvo

Titula: univ. mag. ing. comp.

Studij: Automatika i sustavi

Titula: univ. mag. ing. el.

Studij: Elektronika i računalno inženjerstvo

Titula: univ. mag. ing. el.

Studij: Komunikacijske i informacijske tehnologije

Titula: univ. mag. ing. el.

► Sveučilište u Splitu - Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Link: www.gradst.unist.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Geodezija i geoinformatika

Titula: univ. bacc. ing. geod. et geoinf.

► Sveučilište u Splitu - Prirodoslovno-matematički fakultet

Link: www.pmfst.unist.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Matematika i informatika (nastavnički)

Titula: univ. bacc. math. et inf.

Studij: Informatika

Titula: univ. bacc. inf.

Studij: Informatika i tehnika

Titula: univ. bacc. inf. et techn.

» Diplomski (2 godine)

Studij: Matematika i informatika (nastavnički)

Titula: univ. mag. educ. math. et inf.

Studij: Fizika i informatika (nastavnički)

Titula: univ. mag. educ. phys. et inf.

Studij: Informatika (nastavnički)

Titula: univ. mag. educ. inf.

Studij: Informatika i tehnika (nastavnički)

Titula: univ. mag. educ. inf. et techn.

Studij: Podatkovna znanost i inženjerstvo

Titula: univ. mag. dat. sci. et ing.

VARAŽDIN

► Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike

Link: www.foi.unizg.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Informacijski i poslovni sustavi

Titula: univ. bacc. inf.

» Diplomski (2 godine)

Studij: Informatika (smjerovi: Informacijsko i programsko inženjerstvo, Organizacija poslovnih sustava, Baze podataka i baze znanja, Informatika u obrazovanju)

Titula: univ. mag. inf.

ZAGREB

► Hrvatsko katoličko sveučilište Zagreb – Tehnički fakultet

Link: www.unicath.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Sveučilišni prijediplomski studij Računarstvo za društvene primjene

Titula: univ. bacc. ing. comp.

► Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva

Link: www.fer.unizg.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Elektrotehnika i informacijska tehnologija

Titula: univ. bacc. ing. el. techn. inf.

Studij: Računarstvo

Titula: univ. bacc. ing. comp.

» Diplomski (2 godine)

Studij: Elektrotehnika i informacijska tehnologija

Titula: univ. mag. ing. el. techn. inf.

Studij: Informacijska i komunikacijska tehnologija

Titula: univ. mag. ing. inf. et comm. techn.

Studij: Računarstvo

Titula: univ. mag. ing. comp.

► Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet

Link: www.geof.unizg.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Geodezija i geoinformatika

Titula: univ. bacc. ing. geod. et geoinf.

» Diplomski (2 godine)

Studij: Geodezija i geoinformatika

Titula: univ. mag. ing. geod. et geoinf.

► Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet

Link: www.pmf.unizg.hr

» Diplomski (2 godine)

(nakon završetka prijediplomskog studija Matematika, 3 godine)

Studij: Računarstvo i matematika

Titula: univ. mag. inf. et math.

Studij: Matematika i informatika (nastavnički)

Titula: univ. mag. educ. mat. et inf.

► Sveučilište VERN’

Link: www.vern.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Internet stvari

Titula: univ. bacc. ing. comp.

Studij: Cyber komunikacije i znanost o mreži

Titula: univ. bacc. comm.

► Sveučilište Algebra Bernays

Link: www.algebra.hr/sveuciliste

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Programsko inženjerstvo

Titula: univ. bacc. ing. comp.

Studij: Podatkovna znanost i umjetna inteligencija

Titula: univ. bacc. Inf.

» Diplomski (2 godine)

Studij: Računarstvo (u najavi)

Titula: univ. mag. ing. comp.

STRUČNI STUDIJI

Gradovi: Bjelovar, Čakovec, Dubrovnik, Koprivnica, Krapina, Osijek, Požega, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Varaždin, Velika Gorica, Virovitica, Zadar, Zagreb, Zaprešić

Na popisu se nalaze stručni prijediplomski studiji te stručni diplomski studiji kao opcije za nastavak školovanja.

Stručni studij Informacijske tehnologije/WMC Veleučilište RIT Croatia

BJELOVAR

► Veleučilište u Bjelovaru

Link: www.vub.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Računarstvo

Titula: bacc. comp.

ČAKOVEC

► Međimursko veleučilište u Čakovcu

Link: www.mev.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Računarstvo

Titula: bacc. comp.

DUBROVNIK

► Veleučilište RIT Croatia

Link: www.croatia.rit.edu

» Prijediplomski (4 godine)

Studij: Informacijske tehnologije/WMC

Titula: B.S., bacc. ing. techn. inf.

KOPRIVNICA

► Sveučilište Sjever

Link: www.unin.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Računarstvo i informatika

Titula: bacc. ing. comp.

KRAPINA

► Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina

Link: www.vhzk.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Informatika

Titula: bacc. ing. techn. inf.

OSIJEK

► Sveučilište u Osijeku - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija

Link: www.ferit.unios.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Računarstvo

Titula: bacc. ing. comp.

Studij: Elektrotehnika

Titula: bacc. ing. el.

POŽEGA

► Sveučilište u Osijeku - Fakultet turizma i ruralnog razvoja

Link: ftrr.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Elektroničko poslovanje i programsko inženjerstvo

Titula: bacc. inf.

RIJEKA

► Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet

Link: www.riteh.uniri.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Elektrotehnika

Titula: bacc. ing. el.

► Veleučilište u Rijeci

Link: www.veleri.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Informatika

Titula: bacc. inf.

Studij: Telematika

Titula: bacc. ing. telem.

» Diplomski (2 godine)

Studij: Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima

Titula: mag. inf.

SISAK

► Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike

Link: www.foi.unizg.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja (ITDP)

Titula: bacc. inf.

SLAVONSKI BROD

► Sveučilište u Slavonskom Brodu - Tehnički odjel

Link: teho.unisb.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Informatika i informacijske tehnologije

Titula: bacc. inf.

SPLIT

► Sveučilište u Splitu - Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Link: www.fesb.unist.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Elektrotehnika

Titula: bacc. ing. el.

Studij: Računarstvo

Titula: bacc. ing. comp.

► Sveučilište u Splitu - Sveučilišni odjel za stručne studije

Link: www.oss.unist.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Elektronika

Titula: bacc. ing. el.

Studij: Računarstvo

Titula: bacc. ing. comp.

» Diplomski (2 godine)

Studij: Elektrotehnika

Titula: struč. spec. ing. el.

Studij: Primijenjeno računarstvo

Titula: struč. spec. ing. comp.

► Veleučilište Aspira

Link: www.studij-racunarstva.com

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Računarstvo, smjer Programsko inženjerstvo

Titula: bacc. ing. comp.

ŠIBENIK

► Veleučilište u Šibeniku

Link: www.vus.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Poslovna informatika

Titula: bacc. inf.

VARAŽDIN

► Sveučilište Sjever

Link: www.unin.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Elektrotehnika, smjer Automatizacija i Biomedicinska elektronika

Titula: bacc. ing. el.

► Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike

Link: www.foi.unizg.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja (ITDP)

Titula: bacc. inf.

VELIKA GORICA

► Veleučilište Velika Gorica

Link: www.vvg.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Održavanja računalnih sustava

Titula: bacc. ing. techn. inf.

» Diplomski (2 godine)

Studij: Informacijski sustavi

Titula: mag. ing. techn. inf.

VIROVITICA

► Veleučilište u Virovitici

Link: www.vuv.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Računarstvo, smjer Programsko inženjerstvo

Titula: bacc. ing. comp.

Studij: Elektrotehnika, smjer Telekomunikacije i informatika

Titula: bacc. ing. el.

ZADAR

► Sveučilište u Zadru – Odjel za informacijske znanosti

Link: www.unizd.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Informacijske tehnologije

Titula: bacc. inf.

ZAGREB

► Veleučilište RIT Croatia

Link: www.croatia.rit.edu

» Prijediplomski (4 godine)

Studij: Informacijske tehnologije/WMC

Titula: B.S., bacc. ing. techn. inf.

» Diplomski (1,5 godina)

Studij: Information Technology and Analytics

Titula: Master of Science in Information Technology and Analytics

► Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike

Link: www.foi.unizg.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja (ITDP)

Titula: bacc. inf.

► Tehničko veleučilište u Zagrebu

Link: www.tvz.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Elektrotehnika

Titula: bacc. ing. el.

Studij: Informatika

Titula: bacc. ing. techn. inf.

Studij: Računarstvo

Titula: bacc. ing. comp.

» Diplomski (2 godine)

Studij: Elektrotehnika

Titula: mag. ing. el.

Studij: Informatika

Titula: mag. ing. techn. inf.

Studij: Informacijska sigurnost i digitalna forenzika

Titula: mag. ing. inf. sig.

► Sveučilište VERN’

Link: www.vern.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Poslovna informatika

Titula: bacc. inf.

Studij: Tehnički menadžment

Titula: bacc. ing. techn.

► Veleučilište suvremenih informacijskih tehnologija

Link: www.vsite.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Informacijske tehnologije (smjerovi: Programiranje, Baze podataka i web-dizajn, Računalni sustavi i mreže, Informacijski sustavi)

Titula: bacc. techn. inf.

» Diplomski (2 godine)

Studij: Informacijske tehnologije (smjerovi: Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi, Računalni sustavi, Ugadbena i prijenosna računala)

Titula: mag. ing. techn. inf.

► Sveučilište Algebra Bernays

Link: www.algebra.hr/sveuciliste

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Programsko inženjerstvo

Titula: bacc. ing. comp.

Studij: Sistemsko inženjerstvo

Titula: bacc. ing. comp.

Studij: Kibernetička sigurnost

Titula: bacc. ing. comp.

» Prijediplomski (4 godine)

Studij: Razvoj računalnih igara

Titula: bacc. ing. comp.

» Diplomski (2 godine)

Studij: Primijenjeno računarstvo (smjerovi: Programsko inženjerstvo, Sistemsko inženjerstvo, Podatkovna znanost, Razvoj računalnih igara, Internet stvari i umjetna inteligencija)

Titula: mag. ing. comp.

Studij: Razvoj računalnih igara (nastavni plan)

Titula: mag. ing. comp.

ZAPREŠIĆ

► Veleučilište Baltazar

Link: www.bak.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Informacijske tehnologije (online)

Titula: bacc. techn. inf.

» Diplomski (2 godine)

Studij: Primijenjene informacijske tehnologije (online)

Titula: mag. ing. techn. inf.

DODATNI STUDIJI I SMJEROVI POTREBNI ZA RAZVOJ VIDEOIGARA

Gradovi: Koprivnica, Split, Šibenik, Varaždin, Zagreb

Studij 3D dizajna Sveučilište Algebra Bernays

KOPRIVNICA

► Sveučilište Sjever

Link: www.unin.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Medijski dizajn

Titula: univ. bacc. art.

» Diplomski (2 godine)

Studij: Medijski dizajn

Titula: univ. mag. art.

SPLIT

► Sveučilište u Splitu – Umjetnička akademija

Link: umas.unist.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Film i video

Titula: univ. bacc. art.

Studij: Dizajn vizualnih komunikacija

Titula: univ. bacc. art.

» Diplomski (2 godine)

Studij: Dizajn u novim medijima

Titula: mag. art.

Studij: Film, medijska umjetnost i animacija

Titula: mag. art.

VARAŽDIN

► Sveučilište Sjever

Link: www.unin.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Multimedija, oblikovanje i primjena

Titula: bacc. ing. techn. graph.

» Diplomski (2 godine)

Studij: Multimedija

Titula: univ. mag. ing. techn. graph.

ZAGREB

► Veleučilište RIT Croatia

Link: www.croatia.rit.edu

» Prijediplomski (4 godine)

Studij: Dizajn novih medija

Titula: BFA, bacc. ing. techn. graph.

► Sveučilište u Zagrebu – Akademija dramske umjetnosti

Link: www.adu.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Dramaturgija

Titula: univ. bacc. art.

Studij: Produkcija

Titula: univ. bacc. art.

Studij: Film i video

Titula: univ. bacc. art.

Studij: Montaža

Titula: univ. bacc. art.

» Diplomski (2 godine)

Studij: Dramaturgija

Titula: mag. art.

Studij: Montaža

Titula: mag. art.

Studij: Animirani film i novi mediji

Titula: mag. art.

► Sveučilište u Zagrebu – Akademija likovnih umjetnosti

Link: alu.unizg.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Grafika

Titula: univ. bacc. art.

» Prijediplomski (4 godine)

Studij: Animirani film i novi mediji

Titula: univ. bacc. art.

» Diplomski (1 godina)

Studij: Grafika

Titula: mag. art.

» Diplomski (2 godine)

Studij: Animirani film i novi mediji

Titula: mag. art.

► Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet

Link: www.studijdizajna.com

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Dizajn

Titula: univ. bacc. art.

» Diplomski (2 godine)

Studij: Dizajn

Titula: univ. mag. art.

► Sveučilište Algebra Bernays

Link: www.algebra.hr/sveuciliste

» Prijediplomski (4 godine)

Studij: 3D dizajn

Titula: bacc. art.

Studij: Multimedijska produkcija

Titula: bacc. ing. techn. graph.

► Sveučilište VERN’

Link: www.vern.hr

» Prijediplomski (3 godine)

Studij: Transmedijska dramaturgija

Titula: univ. bacc. art.

Studij: Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

Titula: bacc. art.

» Diplomski (2 godine)

Studij: Filmska i televizijska režija i produkcija

Titula: mag. art.