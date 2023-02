Hrvatska pošta pušta u opticaj seriju poštanskih maraka s prepoznatljivim likovima s PlayStationa

Prilično zanimljive vijesti stižu iz Hrvatske pošte koja je svojim novim priopćenjem ugodno iznenadila igrače. Naime, od sutra, 22. veljače, će se u prodaji naći serija prigodnih poštanskih maraka posvećena popularnoj kulturi na kojoj će predstaviti likove iz popularnih igara izvorno rađenih za PlayStation. Konkretno, seriju od četiri marke krasit će Kratos i Atreus iz igara God of War, Aloy iz serijala Horizon, Ellie i Joel iz The Last of Us koji su zahvaljujući televizijskom serijalu postali poznati i van gamerskih krugova, kao i Ratchet, Clank i Rivet iz igre Ratchet & Clank: Rift Apart.

Autorica prigodnog bloka je zagrebačka dizajnerica Alenka Lalić, a nominalna vrijednost maraka označena je slovnom oznakom B što odgovara iznosu poštarine za pismo mase do 50 grama u međunarodnom prometu.

Naklada izdanja iznosi 50 000 blokova, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC), pa ne sumnjamo da će fanovima spomenutih likova, kao i igračima općenito, ova serija maraka imati određenu kolekcionarsku vrijednost.