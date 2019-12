Humble Monthly pretplata postala Humble Choice, poznato prvih deset igara u ponudi

Prije malo više od četiri godine je Humble Bundle pokrenuo svoju mjesečnu pretplatu imena Humble Monthly. Plaćanjem 12 američkih dolara mjesečno (ili nešto manje ako ste se odlučili na tromjesečne, odnosno godišnje pretplate) bi igrači svakog mjeseca dobili ključeve za osam igara koje mogu aktivirati na odgovarajućem servisu (najčešće Steamu), a čija je puna cijena uvijek ukupno premašivala 150 američkih dolara. Jedina kvaka kod ove pretplate je bila da ne znate koje ćete sve igre dobiti do prvog petka u novom mjesecu. Humble bi objavio jednu ili dvije, a ostale bi bile iznenađenje.

Dosta mjeseci su paketi zbilja bili odlični, a tu i tamo bi veći broj kupaca za neki mjesec izrazio negodovanje ili nezadovoljstvo. Ipak, Humble je zaključio da je vrijeme za promjene, pa su sredinom listopada najavili da će Humble Monthly postati Humble Choice. Ususret ovoj promjeni pripremili su dva odlična mjeseca - igre za studeni uključivale su COD WWII, Spyro i Crash Bandicoot Remastere, dok je paket za prosinac uključivao Soul Calibur VI, Yakuza Kiwami i My Time At Portia.

Od sada više Monthly ne postoji, već oni koji planiraju nastaviti plaćati pretplatu ili oni koji tek misle početi mogu kupiti tri verzije Humble Choice paketa. Poanta promjene je da unaprijed znate sve igre koje su u ponudi za taj mjesec, a ovisno o tome koju pretplatu plaćate, možete ih nabaviti jednu ili devet od ukupno deset ponuđenih. Prvi mjesec Choice pretplate nudi sljedeće igre: Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition, Blasphemous, Ancestors Legacy, Aegis Defenders, Desert Child, Phantom Doctrine, Horizon Chas Turbo, Dead in Vinland, Morph Defense i Dark Future. Humble kaže da bi inače za sve te igre morali izdvojiti 276,90 američkih dolara da ih kupujete po punoj cijeni, a ako želite devet, morat ćete izdvojiti 17,99 eura za Premium pretplatu.

Uz promjenu modela, stigla je i obavijest o promjenama valuta, pa ćete umjesto plaćanja u američkim dolarima od sada plaćati u eurima. Valja napomenuti da ništa od ovog ne vrijedi za one koji već plaćaju pretplatu. Ako ste među njima, vi ćete nastaviti plaćati 12 dolara svakog mjeseca za Humble Classic plan i on se računa kao da plaćate Premium. Ponuda vrijedi dok ne prekinete pretplatu, ali i dalje imate mogućnost pauziranja jednog mjeseca da vam Classic ostane dostupan. Jednom kad otkažete, jedina opcija će vam biti plaćanje nekog od planova koji su sada dostupni.

Ako ste zainteresirani za Humble Choice, ponudu i informacije možete pronaći na ovim stranicama. Svi oni koji su do sada plaćali Monthly pretplate dobili su nekoliko obavijesti o promjenama, no ako vam treba podsjetnik, Humble je pripremio FAQ za sva pitanja koja možda imate.